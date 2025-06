Cilento, torna l’emergenza cinipide del castagno: Coldiretti Salerno scrive a Regione e sindaci

Preoccupa la nuova ondata di attacchi del cinipide alla produzione castanicola della Campania. Sono stati segnalati anche in provincia di Salerno la presenza di galle sulle piante di castagno, in particolare nei territori di Futani, Roccadaspide, Petina, Felitto, Castel San Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piane e Giffoni sei Casali.

La richiesta di un tavolo di monitoraggio

La federazione provinciale di Coldiretti presieduta da Ettore Bellelli e guidata dal direttore Enzo Tropiano ha chiesto un incontro all’assessore all’agricoltura della Regione Campania e ai sindaci dei comuni maggiormente interessati per la costituzione di un tavolo di monitoraggio costante del cinipide.

“Sembrerebbe che si stia verificando un nuovo attacco del cinipide sulle piante di castagno – spiega Tropiano – dobbiamo evitare situazioni peggiorative della produzione castanicola non solo della provincia di Salerno ma di tutta la Campania. Al tavolo del monitoraggio è richiesta la presenza degli Enti Scientifici come l’Università in modo da aiutare i produttori, con un percorso formativo, ad attuare le buone pratiche agricole per la salvaguardia del raccolto”.