Cilento, ottobre all’insegna della solidarietà: ecco tutte le giornate di raccolta sangue

Anche nel mese di ottobre continua l’impegno per la donazione e la partecipazione attiva. Ecco il calendario completo delle giornate di raccolta

A cura di Gabriella Lancuba

Ottobre si conferma un mese fondamentale per la solidarietà e l’impegno civico. Anche quest’anno, infatti, il territorio si prepara ad accogliere numerose giornate di raccolta sangue, un’occasione importante per contribuire concretamente al benessere della comunità e supportare il sistema sanitario locale.

Le raccolte si terranno presso la sede principale AVIS Agropoli, in via Cannetiello n. 26 e in diverse località limitrofe, grazie al costante lavoro dei volontari e alla generosità dei cittadini. L’obiettivo è, come sempre, quello di garantire scorte sufficienti di sangue, fondamentali per affrontare emergenze e garantire terapie salvavita.

Le giornate di raccolta presso la sede principale AVIS Agropoli, in via Cannetiello n. 26:

  • Giovedì 9 ottobre
  • Lunedì 13 ottobre
  • Giovedì 16 ottobre
  • Domenica 19 ottobre
  • Lunedì 20 ottobre
  • Giovedì 23 ottobre
  • Lunedì 27 ottobre
  • Giovedì 30 ottobre

Accanto a queste date, saranno organizzate raccolte anche in altre sedi decentrate, con l’intento di coinvolgere attivamente tutta la popolazione e facilitare la partecipazione anche nei comuni limitrofi.

Le raccolte nelle sedi periferiche:

  • Domenica 12 ottobre – Capaccio Scalo e Altavilla Silentina
  • Domenica 19 ottobre – Ogliastro Marina 
  • Domenica 26 ottobre – Salento e Castellabate
  • Venerdì 31 ottobre – Roccadaspide

Ogni giornata rappresenta non solo un’opportunità per donare, ma anche un momento di incontro e sensibilizzazione sul valore della donazione volontaria. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una cultura del dono sempre più radicata.

L’importanza di un gesto semplice ma vitale

Donare il sangue è un atto di responsabilità e altruismo: un piccolo gesto che può fare una grande differenza per chi ne ha bisogno. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosi, dimostrando ancora una volta quanto sia forte e presente lo spirito solidale nella nostra comunità.

Per informazioni su orari, requisiti per la donazione o per prenotazioni, è possibile contattare la sede organizzativa o seguire gli aggiornamenti sulle pagine ufficiali dell’associazione:

Telefono fisso: 0974 271750
Cellulare e WhatsApp: 345 8389667
Email: avisdiagropoli@tiscali.it / aviscomunaleagropoli@gmail.com
Facebook: Avis Agropoli
Instagram: @avis.comunaleagropoli

