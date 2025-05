“Cilento Interno”: via libera a nuove strategie per viabilità e valorizzazione del territorio. Le interviste

Si è tenuta ieri, venerdì 16 maggio, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, l’assemblea dei sindaci delle Aree Interne del Cilento presieduta da Girolamo Auricchio. I 29 sindaci dei comuni dell’area si sono riuniti per proporre ed approvare le modifiche e integrazioni del regolamento per il funzionamento degli Organismi di rappresentanza dell’Area Interna “Cilento Interno”.

I punti all’ordine del giorno

Un altro punto importantissimo all’ordine del giorno ha riguardato la modifica del preliminare di Strategia 2021/2027 per inserirvi gli interventi finanziati grazie al “Bando Strade – Regione Campania” che permetterà ai comuni dell’Area Interna del Cilento di usufruire di 52.242.718,01 milioni di euro per il miglioramento della viabilità dell’intero territorio. Su proposta del Comune di Vallo della Lucania, l’assemblea ha votato all’unanimità per inserire all’interno del Preliminare di Strategia 2021/2027, fondamentale documento programmatico, interventi relativi alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale con priorità ai progetti che riguardano il turismo religioso e le attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso e non.

Nuove strategie

L’Assemblea si è conclusa con l’approvazione unanime di tutti i punti all’ordine del giorno. Punti fondamentali della nuova SNAI – Cilento Interno (Strategia Nazionale Aree Interne) la lotta allo spopolamento che passa anche attraverso la fiscalità di vantaggio. Ai microfoni di InfoCilento a fare il punto durante l’assemblea il presidente Auricchio e il sindaco di Aquara, Antonio Marino.