Cilento in festa: trionfo di sapori con 10/9 che fa incetta di premi a «Gustus»

Un’esplosione di gusto e l’eccellenza del Cilento hanno catalizzato l’attenzione nel cuore della Mostra d’Oltremare, dove Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, ha ospitato la prestigiosa cerimonia di premiazione della “Guida 2026 Le Migliori 350 Pizzerie della Campania”. La sala Mediterraneo era gremita per applaudire le attività che, grazie alla curatela del giornalista Luciano Pignataro e alla collaborazione di Antonella Amodio, si sono distinte nel panorama campano.

L’evento ha celebrato i dieci premi speciali e i 66 indirizzi insigniti dei 3 Galletti, il massimo riconoscimento della guida. Pignataro ha sottolineato la filosofia del premio: “Un riconoscimento mio personale che premia il pizzaiolo, la pizza, il locale ma non necessariamente i tre aspetti messi assieme”. Un criterio che esalta la specificità e la qualità delle singole eccellenze. A fare gli onori di casa, Giuliana Gargano, Exhibition Manager di Gustus, che ha ribadito il valore di questa partnership ormai storica con la guida edita da Il Mattino. La consegna dei premi speciali ha visto sul palco il Cavaliere Carmine Caputo, presidente di Mulino Caputo, mentre Antonella Amodio ha affiancato Pignataro per i 3 Galletti.

L’exploit cilentano: 10/9 fa ‘en plein’

Il Cilento, terra di tradizioni e ingredienti d’elezione, ha lasciato un segno indelebile. Su tutti, svetta l’impresa della pizzeria 10/9 di Agropoli, che ha messo a segno un vero e proprio doppio colpo! Non solo ha conquistato l’ambito premio dei 3 Galletti – sinonimo di eccellenza nel settore – ma si è aggiudicata anche uno dei premi speciali più ambiti: quello per la Migliore carta vini.

Un trionfo che sottolinea come 10/9 non sia solo un luogo dove gustare un’ottima pizza, ma una vera e propria esperienza gastronomica completa, con un’attenzione maniacale alla selezione enologica.

Il firmamento dei Galletti

Oltre a 10/9, il Cilento ha visto brillare altre sue perle con il sigillo dei 3 Galletti: L’Ammaccata e L’Arte Bianca della Pizza a Casal Velino e Stratto Pizza a Vallo della Lucania. Questi riconoscimenti confermano la crescente e indiscutibile qualità dell’offerta pizzaiola di questa area.

I magnifici dieci: i Premi Speciali 2026

La cerimonia ha illuminato anche i campioni assoluti delle diverse categorie con i premi speciali, a testimonianza di una Campania in fermento e costantemente votata all’innovazione: