Cilento in festa: trionfo di sapori con 10/9 che fa incetta di premi a «Gustus»

Trionfo per il Cilento delle migliori pizzerie campane 2026: 10/9 conquista 3 Galletti e il premio Miglior Carta Vini. Scopri tutti i premiati.

A cura di Ernesto Rocco
10-9

Un’esplosione di gusto e l’eccellenza del Cilento hanno catalizzato l’attenzione nel cuore della Mostra d’Oltremare, dove Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, ha ospitato la prestigiosa cerimonia di premiazione della “Guida 2026 Le Migliori 350 Pizzerie della Campania”. La sala Mediterraneo era gremita per applaudire le attività che, grazie alla curatela del giornalista Luciano Pignataro e alla collaborazione di Antonella Amodio, si sono distinte nel panorama campano.

L’evento ha celebrato i dieci premi speciali e i 66 indirizzi insigniti dei 3 Galletti, il massimo riconoscimento della guida. Pignataro ha sottolineato la filosofia del premio: “Un riconoscimento mio personale che premia il pizzaiolo, la pizza, il locale ma non necessariamente i tre aspetti messi assieme”. Un criterio che esalta la specificità e la qualità delle singole eccellenze. A fare gli onori di casa, Giuliana Gargano, Exhibition Manager di Gustus, che ha ribadito il valore di questa partnership ormai storica con la guida edita da Il Mattino. La consegna dei premi speciali ha visto sul palco il Cavaliere Carmine Caputo, presidente di Mulino Caputo, mentre Antonella Amodio ha affiancato Pignataro per i 3 Galletti.

L’exploit cilentano: 10/9 fa ‘en plein’

Il Cilento, terra di tradizioni e ingredienti d’elezione, ha lasciato un segno indelebile. Su tutti, svetta l’impresa della pizzeria 10/9 di Agropoli, che ha messo a segno un vero e proprio doppio colpo! Non solo ha conquistato l’ambito premio dei 3 Galletti – sinonimo di eccellenza nel settore – ma si è aggiudicata anche uno dei premi speciali più ambiti: quello per la Migliore carta vini.

Un trionfo che sottolinea come 10/9 non sia solo un luogo dove gustare un’ottima pizza, ma una vera e propria esperienza gastronomica completa, con un’attenzione maniacale alla selezione enologica.

Il firmamento dei Galletti

Oltre a 10/9, il Cilento ha visto brillare altre sue perle con il sigillo dei 3 Galletti: L’Ammaccata e L’Arte Bianca della Pizza a Casal Velino e Stratto Pizza a Vallo della Lucania. Questi riconoscimenti confermano la crescente e indiscutibile qualità dell’offerta pizzaiola di questa area.

I magnifici dieci: i Premi Speciali 2026

La cerimonia ha illuminato anche i campioni assoluti delle diverse categorie con i premi speciali, a testimonianza di una Campania in fermento e costantemente votata all’innovazione:

  • Pizzaiolo dell’Anno: Jessica de Vivo
  • Pizzeria dell’anno: Antica Pizzeria da Michele
  • Novità dell’anno: Decimo Scalo a Caserta
  • Pizza d’autore: La pizza fritta di Diego Ciraudo, DieGustigus a Baronissi
  • Migliore carta vini: DieciNoni (10/9) ad Agropoli
  • Migliore carta delle birre: I Borboni Pontecagnano
  • Migliore carta oli: Pizzeria Salvo
  • Migliore comunicazione social: Il Testone ad Avellino
  • Migliore Panetteria: Rescigno a Napoli

Continua a leggere su InfoCilento.it

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Elezioni regionali, Filomena Rosamilia in corsa per la Regione: ascolto, partecipazione e pari opportunità

Filomena Rosamilia è candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista "A…

Donato Pica

“Strada regionale 426, Polla – Sant’Arsenio troppo pericolosa”. Il sindaco Pica propone un piano straordinario di messa in sicurezza

La strada regionale 426 che collega Polla a Sant'Arsenio torna al centro…

Dal primo sguardo a un “SI” per sempre: la storia di Angelo e Martina

La storia di un amore vero che racconta una bellissima favola moderna

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79