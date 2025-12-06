Cilento e Alburni, mancano medici per i turni in Guardia Medica: Immacolata con diversi presidi chiusi

Non si arresta la situazione di emergenza dovuta alla mancanza di medici: dal Cilento, agli Alburni, passando per la Valle del Sele, sono diversi i presidi di continuità assistenziale che resteranno chiusi nei prossimi giorni. A renderlo noto l’ASL di Salerno che ha comunicato la situazione ai comuni da cui sono partiti gli avvisi.

Le disposizioni dell’Asl

Ad Altavilla Silentina la Guardia Medica resterà chiusa per i turni diurni del 21 e del 31 dicembre e per i turni notturni dell’8, del 17, del 24 e del 31 dicembre. Interruzione del servizio, dunque, nelle festività natalizie come l’Immacolata, la Vigilia di Natale e per l’ultimo giorno dell’anno. “Nel corso del mese -ha comunicato l’ASL, qualora ci sarà la disponibilità a coprire i turni vacanti, i cittadini saranno informati” ma l’avviso non ha tranquillizzato i cittadini che hanno espresso il loro malcontento.

Situazione simile anche a Corleto Monforte dove il servizio di Guardia Medica resterà sospeso durante la serata dell’Immacolata: “Si comunica che interpellati i medici disponibili per turni di reperibilità presso il Distretto Sanitario 69, nessuna disponibilità è pervenuta per la copertura del turno di lunedì 8 dicembre, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, ossia di martedì, 9 dicembre, pertanto il turno risulta scoperto” la nota ricevuta dal Distretto Sanitario 69 Capaccio – Roccadaspide.

Le criticità

La carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio un intero territorio, sono diverse le misure adottate per garantire e tutelare il Diritto alla Salute dei cittadini, nonostante tale situazione, passi da gigante sono stati fatti per la telemedicina anche attraverso le Botteghe della Comunità, che erogano alcuni servizi anche se diversi da quelli della continuità assistenziale, aperte in tutti i 29 comuni delle Aree Interne del Cilento, rappresentano comunque un modo per fronteggiare una situazione che continua a preoccupare amministratori e residenti.