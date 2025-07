Cilento e Alburni: concluso il progetto “MIgRIAMO” per l’integrazione imprenditoriale dei migranti

Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione il progetto “MIgRIAMO al successo: gli artigiani del futuro”, promosso dalla Fondazione Impresa Sensibile ETS in collaborazione con CNA Salerno, PformLab, Comune di Bellosguardo ed il Progetto Sai.

Il progetto

Un percorso di crescita personale e professionale che ha coinvolto oltre venti migranti provenienti da Nord Africa, Centro Africa, Ucraina e Medio Oriente, già inseriti nei programmi del SAI – Sistema Accoglienza Integrazione. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per favorire l’inclusione sociale e il protagonismo economico dei beneficiari, accompagnandoli in un percorso formativo e pratico volto all’avvio di attività artigianali e all’inserimento nel tessuto produttivo locale.

Durante i mesi dedicati al progetto, i partecipanti hanno acquisito competenze fondamentali in ambiti chiave quali burocrazia per l’impresa, cultura aziendale, sicurezza sul lavoro, gestione d’impresa, e sono entrati in contatto con reti di professionisti e realtà imprenditoriali del territorio, sviluppando consapevolezza, visione e autonomia. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, che ha trasformato l’accoglienza in opportunità concreta di sviluppo e integrazione, contribuendo al rilancio delle aree interne e alla valorizzazione del patrimonio artigianale locale, anche in chiave interculturale.

Grande la soddisfazione espressa da tutti i partner coinvolti. Erano presenti all’evento finale istituzioni, imprenditori, educatori e formatori che hanno contribuito a costruire quella rete di valore indispensabile per dare forma al progetto.

Le dichiarazioni

“Abbiamo creduto fin dall’inizio nel potenziale di questo progetto – ha dichiarato il Sindaco di Bellosguardo, Giuseppe Parente – e i risultati ci danno ragione: siamo riusciti a creare valore sociale ed economico, rafforzando il legame tra formazione, impresa e territorio. Il progetto ha dimostrato come l’integrazione possa diventare motore di sviluppo, non solo per i migranti coinvolti, ma per l’intera comunità, contribuendo a limitare lo spopolamento delle aree interne. Ci auguriamo che i beneficiari di questa iniziativa possano diventare cittadini di Bellosguardo e dei comuni limitrofi.”

“CNA lavora da anni per favorire la nascita di nuove imprese, soprattutto nei contesti fragili e nelle aree interne – ha aggiunto Simona Paolillo, Direttrice di CNA Salerno – Sostenere chi ha talento, ma non sempre gli strumenti per esprimerlo, è una missione che oggi più che mai vogliamo portare avanti. Grazie al Comune di Bellosguardo, che ha colto l’opportunità offerta da questo progetto, ai responsabili e agli educatori del SAI e a PformLab, per aver contribuito a rendere questo percorso estremamente gratificante e formativo. Abbiamo fatto sintesi, dimostrando che oltre il valore dell’accoglienza c’è quello della vera inclusione. Raccogliamo anche l’apprezzamento del presidente della Fondazione Impresa Sensibile, prof. Andrea Ciarini, e siamo convinti che questo format possa essere vincente e magari anche replicato in altre aree del territorio nazionale”.

“Generare opportunità, offrire strumenti concreti e costruire percorsi solidi di integrazione è ciò che ci guida – ha spiegato Sabrina Ferrara, Presidente di PformLab – Il valore aggiunto di questo progetto è stato mettere insieme formazione, orientamento e relazioni, per restituire fiducia, autonomia e futuro a uomini e donne che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese d’origine, ma che hanno grandi sogni e voglia di riscatto. Abbiamo lavorato con passione per creare un ambiente formativo inclusivo e stimolante, in cui ogni partecipante potesse sentirsi accolto e valorizzato. E oggi, vedere i risultati raggiunti ci conferma che investire nelle persone è sempre la scelta giusta.”