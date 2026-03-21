Cilento d’Inverno (o quasi): 5 tappe culturali per una domenica di primavera “al coperto”

C’è un Cilento che non aspetta l’estate per rivelarsi. È quello che vive nelle sale silenziose di antichi palazzi nobiliari o tra le pietre di borghi fermi nel tempo. Se l’inverno ha deciso di stazionare sul territorio nonostante l’imminenza della primavera, niente panico: la provincia a sud di Salerno offre alternative indoor che valgono l’intero viaggio.

Ecco la nostra selezione dei 5 musei cilentani da non perdere questa domenica.

1. MuSea – Museo Vivo del Mare (Pioppi di Pollica)

Ospitato nello splendido Palazzo Vinciprova, a pochi passi dalle onde, il MuSea è un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

Perché andarci: Non è il classico acquario. Qui il mare si racconta attraverso vasche che ricostruiscono fedelmente gli habitat del litorale cilentano. La “vasca tattile” permette di osservare da vicino la vita sottomarina, rendendolo il rifugio perfetto per le famiglie. Al piano superiore, potrete completare il giro con il Museo della Dieta Mediterranea, dedicato allo stile di vita che Ancel Keys studiò proprio tra queste mura.

2. Museo della Civiltà Contadina (Roscigno Vecchia)

Roscigno Vecchia è conosciuta come la “Pompei del ‘900”. In questo borgo abbandonato a causa delle frane, il museo non ha mura: è l’intero paese a farsi esposizione.

Perché andarci: Entrare nelle case di Roscigno è un viaggio nel tempo. Il museo raccoglie attrezzi agricoli, utensili domestici e foto d’epoca che testimoniano una vita fatta di fatica e dignità. Passeggiare (anche con l’ombrello) tra le case deserte e poi scaldarsi nelle sale espositive è un’esperienza che tocca le corde più profonde dell’anima.

3. Museo Diocesano (Vallo della Lucania)

Situato all’interno del Seminario Vescovile, questo è uno dei tesori più sottovalutati dell’entroterra. Un luogo di silenzio e bellezza dove l’arte sacra dialoga con la storia del territorio.

Perché andarci: Custodisce capolavori che spaziano dal Medioevo al Barocco, tra cui spiccano i preziosi avori e il celebre “Exultet” (un rotolo liturgico miniato). È la tappa ideale per chi cerca una domenica di riflessione e bellezza estetica, lontano dai circuiti più rumorosi.

4. Museo Paleontologico del Parco (Magliano Vetere)

Per chi pensa che il Cilento sia “solo” storia greca e romana, questo museo offre una prospettiva profonda milioni di anni.

Perché andarci: Magliano Vetere è un sito fossilifero di importanza internazionale. Il museo espone reperti di piante del Cretacico e resti di creature che popolavano queste terre quando ancora non erano montagne. È una nicchia scientifica estremamente curata, perfetta per un pomeriggio didattico al riparo dal vento.

5. Antiquarium di Palinuro

Mentre la spiaggia della Ficocella è spazzata dalle onde, l’Antiquarium, posto su una terrazza a picco sul mare, offre un riparo ricco di fascino mitologico.