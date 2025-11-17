Cicerale, torna il concorso Poesia sotto il Vischio: due giornate di cultura, giovani e grandi ospiti

Dopo il successo dello scorso anno, il Comune di Cicerale rinnova il suo impegno verso la cultura e lancia la Seconda Edizione del Concorso di Poesia “Poesia sotto il Vischio”, un appuntamento che si arricchisce di nuovi contenuti e si sviluppa in due giornate di eventi, il 28 e il 29 dicembre 2025, per avvicinare ancora di più i giovani e il pubblico alla poesia e alle arti.

«La cultura dovrebbe sempre essere un motore che alimenta le comunità, e il concorso Poesia sotto il Vischio n’è una splendida espressione», commenta il Sindaco Giorgio Ruggiero.

L’iniziativa, nata per valorizzare la creatività e dare voce ai talenti nascosti, si inserisce nel calendario degli eventi natalizi del borgo e mira a trasformare Cicerale in un punto di riferimento culturale del Cilento anche nel periodo invernale.

Due giornate dedicate alla poesia e alla cultura

Quest’anno il concorso non sarà solo un momento di premiazione, ma un vero piccolo festival.

Il 28 dicembre 2025 si terrà una giornata interamente dedicata alla partecipazione e al dialogo, con un Poetry Slam, reading, iniziative culturali e momenti di confronto aperti a tutti.

Saranno presenti ospiti illustri provenienti dal mondo della letteratura, dei media, dei social e dello spettacolo, figure capaci di avvicinare la poesia al pubblico più giovane e di raccontare le molte forme che oggi può assumere la creatività.

Il 29 dicembre 2025 sarà invece la giornata ufficiale della Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno proclamati i vincitori del concorso e assegnati i riconoscimenti per entrambe le categorie.

Come partecipare

Il concorso resta aperto a tutti, senza limiti di età o residenza, con tema libero e partecipazione gratuita.

Le categorie restano due: Giovani (dai 10 ai 18 anni); Adulti (dai 18 anni in sù).

Ogni autore potrà presentare una sola poesia, inedita e mai premiata altrove.

Le opere potranno essere inviate fino al 15 dicembre 2025 all’indirizzo email premiopoesiasottoilvischio@gmail.com oppure consegnate a mano presso il Comune di Cicerale.

Una giuria qualificata e premi speciali

Una giuria composta da poeti, autori, docenti, giornalisti e professionisti del settore culturale selezionerà le opere più meritevoli.

Sono previsti tre premi principali per categoria, oltre a menzioni speciali per i testi che si distingueranno per originalità, intensità emotiva o qualità stilistica.

Un Natale che parla di comunità e creatività

«Siamo felici di annunciare la seconda edizione di questo concorso, che quest’anno cresce con l’intento di divenire evento culturale più ampio. Vogliamo offrire occasioni di incontro, stimolare la partecipazione dei giovani e valorizzare la poesia come spazio di libertà, riflessione ed emozione», spiega l’Assessora alla Cultura Chiara Valva.

Premio Poesia sotto il Vischio si conferma così un appuntamento importante per il territorio: un seme piantato lo scorso anno e che ora continua a crescere, creando connessioni, entusiasmo e nuove opportunità culturali.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune e i canali social del concorso.