Cicerale: 300mila euro per migliorare viabilità e illuminazione pubblica a San Felice

Un nuovo traguardo per il comune di Cicerale, che annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un importante finanziamento per la frazione di San Felice. Nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, è stato approvato e finanziato un progetto volto al miglioramento della viabilità locale e alla riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, con un’attenzione particolare al contenimento del consumo energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso.

Il progetto

L’intervento, del valore complessivo di € 371.978,04, sarà realizzato grazie al Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, tenendo conto delle linee guida e delle esperienze maturate durante la programmazione POR FESR 2014–2020.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo sostenibile, puntando su soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza stradale della frazione.

“Un passo significativo verso un futuro più sostenibile e vivibile per San Felice e per tutto il nostro Comune” – fanno sapere dal Comune – Il finanziamento rappresenta il frutto di un lavoro costante per intercettare risorse utili alla crescita del territorio”.