Cicerale: conto alla rovescia per la “Festa dei Ceci”

Il cece di Cicerale, noto per la sua qualità e il sapore unico, sarà protagonista di un evento che celebra l’eccellenza gastronomica e la cultura del territorio

Roberta Foccillo

9 Agosto 2025

Da lunedì 11 a giovedì 14 agosto Cicerale si animerà con la tradizionale Festa dei Ceci, un appuntamento imperdibile dedicato a uno degli ingredienti più preziosi della cucina locale. Il cece di Cicerale, noto per la sua qualità e il sapore unico, sarà protagonista di un evento che celebra l’eccellenza gastronomica e la cultura del territorio.

L’evento

La manifestazione rappresenta un’occasione speciale per riscoprire la storia e le tradizioni del borgo, immergendosi in un’atmosfera di festa e convivialità. Ai microfoni di InfoCilento, il presidente della Pro Loco, Giovanni Gargaro, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: «La Festa dei Ceci è un momento in cui il nostro territorio si racconta attraverso i suoi sapori più autentici. È un’occasione per valorizzare il cece, un prodotto di eccellenza, ma anche per far conoscere Cicerale e la sua storia a chi ci viene a trovare.»

Il programma

Durante le quattro serate, i visitatori potranno degustare numerose specialità a base di ceci e non solo, preparate secondo ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione.

La Festa dei Ceci non è solo cibo, ma anche un’occasione di socialità e scoperta del territorio, con eventi collaterali, musica e momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Un modo per vivere appieno l’estate in uno dei borghi più suggestivi del Cilento.

