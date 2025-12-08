Choc ad Agropoli: spari contro il centro di accoglienza di località Moio

La dura condanna di Ermes Accoglienza: "Clima d'odio inaccettabile"

A cura di Ernesto Rocco
Centro di accoglienza Agropoli

È stata una serata di terrore quella vissuta ieri, 7 dicembre 2025, ad Agropoli. In località Moio, un atto intimidatorio si è verificato al centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Ermes, finendo per coinvolgere direttamente gli ospiti della struttura.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto raccontato dai gestori, i fatti si sono svolti intorno alle ore 21:20. Un’auto, un fuoristrada 4×4 di colore bianco, avrebbe prima pedinato alcuni ragazzi che stavano rientrando al Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), per poi attendere il loro arrivo proprio dinanzi al cancello d’ingresso.

La situazione è precipitata in pochi istanti: alla vista degli ospiti della struttura, gli occupanti del veicolo — più persone non ancora identificate — hanno esploso colpi di pistola all’indirizzo del centro. Fortunatamente non si registrano feriti, ma lo spavento è stato enorme.

Leggi anche:

Battipaglia celebra Santa Maria della Speranza: presentato l’annullo filatelico del Giubileo

Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato immediatamente le operazioni di perlustrazione della zona alla ricerca del veicolo segnalato e dei responsabili del gesto.

L’accusa: “Odio fomentato dai social”

Dura e amareggiata la reazione della direzione di Ermes Accoglienza, che punta il dito contro un clima sociale sempre più pesante. La cooperativa denuncia come l’episodio non sia un fulmine a ciel sereno, ma il frutto di una tensione costruita artatamente.

“Questo clima oramai sfociato in odio è fomentato dai social e non solo, ove qualsiasi cosa accada nelle vicinanze viene addotto a questi ragazzi, è schifoso”, si legge nel comunicato. La direzione esprime sconcerto per l’azione di “pochi elementi” che, attraverso campagne d’odio online, finiscono per “infangare la cittadina di Agropoli tutta”.

Non mancano malumori anche nei confronti dell’amministrazione comunale, che dal primo momento avrebbe sottovalutato la questione, anche disertando i primi sopralluoghi in zona, pur essendo informata dell’arrivo degli stranieri.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la natura dell’arma utilizzata (se a salve o reale) e per risalire all’identità degli aggressori.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prignano Cilento

Prignano Cilento abbatte le barriere: l’Anagrafe si sposta al piano terra per uffici più accessibili

Prignano Cilento: approvato il progetto da 35mila euro per la nuova Anagrafe…

Baci fatti in casa

La ricetta della domenica: i baci facci in casa

Ecco le tecniche professionali per preparare in casa le praline al cioccolato…

Sapri, all’ospedale Immacolata l’albero della vita: manine e piedini dei neonati per il Natale

Un albero che è più di un albero, il suo significato è…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.