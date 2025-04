Ceraso unita per Michele: al via la raccolta fondi per le cure del giovane

In un momento di grande difficoltà, la comunità di San Biase di Ceraso si stringe con affetto attorno a Michele, che con coraggio sta affrontando una dura prova. Conosciuto da tutti come “Michele”, L.M.G. è un ragazzo giovanissimo colpito da una grave malattia che lo ha già costretto a subire due delicati interventi chirurgici, in attesa del terzo, decisivo passaggio.

La comunità di Ceraso in sostegno di Michele

Dopo l’operazione, Michele dovrà affrontare un lungo e complesso percorso riabilitativo psico-motorio presso la Clinica Ospedaliera Universitaria “San Giorgio” di Ferrara. Un cammino faticoso, che richiederà non solo forza e determinazione, ma anche il sostegno concreto di chi gli vuole bene.

È proprio per questo che la Parrocchia di San Biagio ha deciso di lanciare un’iniziativa dal forte valore umano e comunitario: una raccolta fondi per aiutare lui e la sua famiglia ad affrontare le spese necessarie per l’intervento e la lunga degenza riabilitativa.

L’appello è semplice ma profondo: ognuno può fare la differenza, anche con una piccola donazione. Un gesto di cuore, un abbraccio in forma di aiuto, per non lasciare sola una famiglia nel momento del bisogno.

Come donare

Chi desidera contribuire può farlo attraverso un bonifico sul conto corrente intestato alla Parrocchia di San Biagio, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT33 K070 6676 5320 0000 0132 026

Causale: “Un pensiero ed un aiuto per Michele”

Il sindaco di Ceraso Aniello Crocamo, a nome dell’intera Amministrazione, ha espresso vicinanza e sostegno all’iniziativa, sottolineando quanto la solidarietà sia il vero volto della speranza.