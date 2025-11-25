Centola: nuovo contributo ministeriale per la Biblioteca comunale “Saggiomo”

L’Amministrazione Comunale di Centola annuncia con orgoglio un ulteriore riconoscimento per la Biblioteca Comunale, istituzione che negli ultimi anni si è distinta per la qualità dei progetti e per la capacità di essere punto di riferimento per l’intera comunità. La biblioteca rappresenta oggi un vero presidio culturale, capace di unire generazioni e di promuovere la conoscenza.

Il contributo

Grazie al Decreto Ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, volto a sostenere e valorizzare il sistema bibliotecario nazionale, la Biblioteca Comunale di Centola è stata nuovamente inserita tra gli enti meritevoli di finanziamento. La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura ha riconosciuto il ruolo crescente della biblioteca nel panorama delle istituzioni culturali locali.

I finanziamenti assegnati

€ 12.286,99 per l’anno 2025; € 3.549,99 per l’anno 2026 Per un totale complessivo di € 15.836,98. Queste risorse non rappresentano soltanto un sostegno economico, ma anche un attestato di fiducia e stima verso il lavoro svolto negli ultimi anni.

Opportunità per cittadini e studenti

Grazie al nuovo finanziamento, la biblioteca potrà rafforzare e ampliare la propria offerta culturale, potenziando i servizi rivolti ai cittadini. L’obiettivo è quello di garantire spazi sempre più inclusivi e attività dedicate a studenti, famiglie, adulti e giovani lettori.