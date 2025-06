Centola in festa per i 100 anni di Maria Quarraccino

Nella serata di ieri, martedì 10 giugno, il comune di Centola era gremito. Un’emozione vera, quasi palpabile. Tanti volti, tante generazioni riunite, in piedi, seduti: tutti lì per lei, la Signora Maria Quarracino, che ieri ha compiuto 100 anni.

È stato un momento semplice, ma straordinariamente pieno di significato. La comunità si è stretta attorno a Maria in un grande abbraccio, fatto di sorrisi, di parole sincere e di sguardi affettuosi.

Onore alla vita

Perché festeggiare una persona come lei non è solo celebrare l’età, ma onorare una vita intera fatta di saggezza, discrezione, forza e amore per la famiglia e per il proprio paese. Con la sua consueta simpatia, la Signora Maria non ha mancato di strappare qualche sorriso, sempre viva e con la risposta pronta, a testimonianza di un animo brillante e di uno spirito giovane nonostante il passare degli anni.

L’augurio dell’amministrazione comunale

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto renderle omaggio conferendole simbolicamente la fascia tricolore: un segno di riconoscenza per tutto ciò che la sua lunga esistenza rappresenta per Centola.

Il messaggio

A lei è stata anche consegnata una targa, con parole scelte con il cuore: «L’Amministrazione Comunale di Centolarivolge solenne omaggio alla Signora Maria Quarracino, donna di limpido intelletto e rara virtù, che nel corso di un secolo ha saputo farsi testimone di sapienza, forza e grazia. La Sua vita è esempio prezioso di comela dignità, la cultura e la dedizionepossano lasciare un segno profondonella coscienza di una comunità.» «La saggezza non è il frutto del tempo,ma della luce che si custodisce nell’anima.»— Edith SteinIn.

Un secolo di vita tra sacrifici e amore

Un momento di profonda emozione, la Signora Maria ha sorriso, circondata dall’affetto dei suoi familiari, dei suoi concittadini, delle persone che l’hanno conosciuta, stimata e amata. E in quello sguardo c’era tutto: un secolo di storia, di sacrifici, di amore donato senza clamore.