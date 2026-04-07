Cento anni di storia e radici: Atena Lucana festeggia il secolo di vita di Nonna Francesca Caggiano

La comunità di Atena Lucana si stringe in un abbraccio ideale attorno a uno dei suoi simboli di longevità e memoria storica. Francesca Caggiano, conosciuta affettuosamente da tutti come Nonna Francesca, ha varcato la soglia dei cento anni, celebrando un secolo di vita vissuto con dignità e dedizione. Nata il 5 aprile 1926, la neo centenaria ha attraversato le trasformazioni del Novecento fino a oggi, diventando un punto di riferimento prezioso per la sua famiglia e per l’intero tessuto sociale locale.

Le celebrazioni e l’omaggio dell’amministrazione comunale

Il prestigioso traguardo è stato festeggiato in un’atmosfera di profonda commozione, con la centenaria circondata dal calore dei suoi cari. A rendere omaggio a questo evento straordinario non è mancata la presenza delle istituzioni. Il Sindaco, Luigi Vertucci, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha partecipato ai festeggiamenti per consegnare personalmente gli auguri e il riconoscimento della cittadinanza a Nonna Francesca.

L’amministrazione ha voluto sottolineare l’importanza di una simile ricorrenza, che rappresenta un patrimonio di valori e ricordi per il territorio. Il primo cittadino ha espresso parole di stima e ammirazione per lo straordinario percorso di vita della donna, portando il saluto ufficiale di tutta la comunità di Atena Lucana.