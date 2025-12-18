Castelnuovo Cilento: riorganizzate le deleghe sugli enti sovracomunali

L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa, rendendola più tempestiva e coordinata

A cura di Chiara Esposito

A oltre un anno dall’insediamento dell’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento, il sindaco Gianluca D’Aiuto ha disposto una riorganizzazione delle deleghe all’interno del gruppo di maggioranza, con particolare riferimento ai rapporti con gli enti sovracomunali.

La finalità

L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa, rendendola più tempestiva e coordinata nella risposta alle esigenze dei cittadini.

Le nomine

La nuova articolazione delle deleghe assegna al consigliere comunale Antonio Meliande il compito di seguire i rapporti con il Consorzio di Bonifica Velia e con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. All’assessore Luca De Feo viene invece affidata la delega alla Comunità Montana Gelbison e Cervati.

La riorganizzazione nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico svolto dagli enti sovracomunali nella gestione del territorio. Nonostante i numerosi cantieri già avviati dal Comune, l’amministrazione ritiene necessario intensificare il dialogo istituzionale per sollecitare interventi ordinari e promuovere progetti di più ampio respiro, in grado di incidere su sviluppo, crescita e opportunità occupazionali.

I compiti

I delegati saranno chiamati a mantenere un rapporto costante e costruttivo con gli enti di riferimento, favorendo una collaborazione più stretta e funzionale alle priorità del territorio comunale. Dal Comune sottolineano come questa riorganizzazione rappresenti solo il primo passo di un percorso più ampio.

Il pieno raggiungimento degli obiettivi amministrativi, in particolare sul fronte della manutenzione del territorio e dello sviluppo locale, passa infatti attraverso l’impegno condiviso di tutti gli amministratori e un confronto continuo con i livelli istituzionali sovracomunali.

