Castelnuovo Cilento, malore mentre raccoglie le olive: muore 76enne

È successo questo pomeriggio. La vittima aveva 76 anni. Inutili i tentativi di rianimazione

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Castelnuovo Cilento, in località Pozzi. Intorno alle ore 16:00 un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre era impegnato nella raccolta delle olive.

Lutto nella comunità

La vittima è P. L., 76 anni, originario di Castelnuovo Cilento era molto conosciuto nel paese, dove godeva di grande stima. Aveva trascorso gran parte della sua vita in Germania, dove si era trasferito da giovane. Periodicamente rientrava nel Cilento, dove possedeva casa e terreni.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Nonostante il pronto intervento e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’accaduto.

