Castelnuovo Cilento, allarme sicurezza nel centro storico, Visione Comune denuncia cedimenti in via San Cataldo

Una situazione di grave criticità strutturale sta interessando il cuore antico di Castelnuovo Cilento capoluogo. I consiglieri comunali di minoranza, Gennaro Marinelli e Antonio Giglio, appartenenti al gruppo consiliare “Visione Comune”, hanno presentato una segnalazione formale indirizzata al Sindaco, Gianluca D’Aiuto, alla Giunta e al responsabile dell’Ufficio Tecnico, per denunciare lo stato di pericolo in cui versa via San Cataldo.

Dissesto stradale e crolli: il quadro della situazione

Secondo quanto riportato dai consiglieri nel documento ufficiale, l’area presenta segnali inequivocabili di instabilità. La pavimentazione stradale mostra un evidente cedimento in più punti, ma il dato più preoccupante riguarda le strutture perimetrali: “parte di un muro adiacente risulta già crollata, aggravando ulteriormente una condizione che appare di reale pericolo per la pubblica incolumità“.

L’area interessata non è una zona isolata, ma un passaggio quotidianamente frequentato sia dai residenti che dai turisti che visitano il centro storico. Proprio per la natura del luogo, il gruppo “Visione Comune” sottolinea che “lo stato attuale dei luoghi espone chiunque vi transiti a rischi non trascurabili. La situazione non può essere sottovalutata né rinviata”.

La richiesta di intervento urgente

A corredo della segnalazione è stata allegata una documentazione fotografica volta a certificare l’entità del danno e la pericolosità della zona. Sulla base di questi rilievi, i consiglieri Giglio e Marinelli chiedono all’amministrazione comunale l’attivazione immediata di protocolli di sicurezza.

Le richieste avanzate sono chiare e puntano a una risoluzione tempestiva: si sollecita un immediato sopralluogo tecnico da parte degli uffici competenti, la verifica strutturale dell’intera area e l’adozione urgente di misure di messa in sicurezza.

“Trattandosi di una problematica che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini, si confida in un intervento tempestivo e in un riscontro sollecito”, conclude la nota dei consiglieri, i quali si sono dichiarati disponibili a partecipare a eventuali sopralluoghi congiunti per accelerare l’iter di ripristino della viabilità e della sicurezza.