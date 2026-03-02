Cilento

Castelnuovo Cilento, allarme sicurezza nel centro storico, Visione Comune denuncia cedimenti in via San Cataldo

I consiglieri di "Visione Comune" denunciano il grave dissesto strutturale in via San Cataldo a Castelnuovo Cilento. Richiesto intervento urgente per la pubblica incolumità

Ernesto Rocco
Castelnuovo Cilento frana

Una situazione di grave criticità strutturale sta interessando il cuore antico di Castelnuovo Cilento capoluogo. I consiglieri comunali di minoranza, Gennaro Marinelli e Antonio Giglio, appartenenti al gruppo consiliare “Visione Comune”, hanno presentato una segnalazione formale indirizzata al Sindaco, Gianluca D’Aiuto, alla Giunta e al responsabile dell’Ufficio Tecnico, per denunciare lo stato di pericolo in cui versa via San Cataldo.

Dissesto stradale e crolli: il quadro della situazione

Secondo quanto riportato dai consiglieri nel documento ufficiale, l’area presenta segnali inequivocabili di instabilità. La pavimentazione stradale mostra un evidente cedimento in più punti, ma il dato più preoccupante riguarda le strutture perimetrali: “parte di un muro adiacente risulta già crollata, aggravando ulteriormente una condizione che appare di reale pericolo per la pubblica incolumità“.

L’area interessata non è una zona isolata, ma un passaggio quotidianamente frequentato sia dai residenti che dai turisti che visitano il centro storico. Proprio per la natura del luogo, il gruppo “Visione Comune” sottolinea che “lo stato attuale dei luoghi espone chiunque vi transiti a rischi non trascurabili. La situazione non può essere sottovalutata né rinviata”.

Leggi anche:

Sostegno alimentare eliminato a Castelnuovo? Ogliaruso: «è stato migliorato»

La richiesta di intervento urgente

A corredo della segnalazione è stata allegata una documentazione fotografica volta a certificare l’entità del danno e la pericolosità della zona. Sulla base di questi rilievi, i consiglieri Giglio e Marinelli chiedono all’amministrazione comunale l’attivazione immediata di protocolli di sicurezza.

Le richieste avanzate sono chiare e puntano a una risoluzione tempestiva: si sollecita un immediato sopralluogo tecnico da parte degli uffici competenti, la verifica strutturale dell’intera area e l’adozione urgente di misure di messa in sicurezza.

“Trattandosi di una problematica che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini, si confida in un intervento tempestivo e in un riscontro sollecito”, conclude la nota dei consiglieri, i quali si sono dichiarati disponibili a partecipare a eventuali sopralluoghi congiunti per accelerare l’iter di ripristino della viabilità e della sicurezza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Cocktail

L’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia capitale del Mixology: al via il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S.

L'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia ospita il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. Studenti da tutta Italia si sfidano nella creazione di cocktail long drink innovativi

Campagna

L’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro presenta i risultati raggiunti

Un incontro per illustrare il percorso ambientale, di gestione sostenibile e valorizzazione del territorio

Sapri spiaggia

Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo 2026 in provincia di Salerno. Tempo stabile e clima mite nell'area sud, dal Cilento al Vallo di Diano

Mario Polichetti

Polichetti (Udc): “Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni a Salerno, il Ruggi spieghi”  

Nel gennaio scorso il rinvio a giudizio dei medici del Ruggi che dimenticarono una garza nell'addome di un paziente, poi deceduto

Cgil Salerno

Rischio crisi dei Pronto Soccorso per carenza di personale: la FP CGIL Salerno chiede revoca immediata del provvedimento dell’ASL Salerno

"C’è il rischio di burn out da sovraccarico di lavoro per i sanitari che rimangono in servizio nei Pronto Soccorso”

Due ragazze di Sala Consilina e Monte San Giacomo sono tra i nuovi 803 finanzieri che hanno giurato fedeltà alla Repubblica

La 21enne Eleonona Botta e la 23enne Maria Antonietta Marotta sabato scorso a Bari hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza

Tragedia all’alba a Eboli: un uomo è stato ritrovato privo di vita in Piazza della Repubblica intorno alle ore 6 del mattino

Indagini in corso sull'episodio, indagano le forze dell'ordine. La vittima sarebbe di cittadinanza indiana e senza fissa dimora

Polizia

A2 del Mediterraneo, resta a terra in autogrill senza farmaci salvavita: la Polizia Stradale salva un 67enne

Intervento provvidenziale della Polizia Stradale di Sala Consilina: recuperati i farmaci salvavita di un uomo rimasto a terra dopo una sosta in autogrill sulla A2

Ambulanza Trentova

Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad Agropoli

Tragedia notturna ad Agropoli: un sub di 40 anni muore durante un'immersione nella Baia di Trentova. Intervengono Guardia Costiera e Sommozzatori di Napoli

Ambulanza

Giallo a Scampia: 33enne di Salerno pestato a sangue. «Non volevo intestarmi una Sim»

Un uomo di Salerno finisce al Cardarelli con i polsi fratturati dopo un'aggressione a Scampia. Gli inquirenti valutano il racconto della vittima

Rifiuti Sassano

Sassano, Italia dei Diritti De Pierro denuncia: “inquinamento ambientale serve intervento

"Cittadini penalizzati dal degrado lungo via Galdo, serve una risposta concreta e immediata"

Aula scuola

Iscrizioni scuola Salerno 2026-2027: volano i percorsi 4+2, licei sempre in vetta

Analisi delle iscrizioni scolastiche 2026-2027 a Salerno e provincia. Crescono i percorsi quadriennali (+54,7%) e tengono i licei. Tutti i dati e le graduatorie.