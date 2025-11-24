Castellabate, violento frontale sulla Via del Mare: 2 persone trasferite in ospedale

Spaventoso incidente stradale questa sera sulla Via del Mare nel comune di Castellabate, nei pressi dell’ex Panificio Formicola.

La dinamica

Ad essere coinvolte due auto, una Fiat panda rossa e una Volkswagen Tiguan grigia, che per cause ancora in via di accertamento si sono violentemente scontrate in un frontale. Alla guida dei veicoli due uomini, entrambi della zona.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le ambulanze del Soccorso Valcalore e della Croce Rossa di Agropoli che hanno trasferito immediatamente i due malcapitati presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice giallo.

Nonostante la forza dell’impatto sono entrambi fuori pericolo. Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto domare un principio d’incendio sviluppatosi in una delle due auto coinvolte.

Traffico in tilt

Le cause del sinistro sarebbero riconducibili all’asfalto reso viscido e scivoloso a causa delle forti piogge di queste ore. Diversi i disagi alla circolazione con lunghe code che hanno paralizzato il traffico.

La situazione è lentamente tornata alla normalità con l’arrivo del Soccorso Rega che ha rimosso i veicoli distrutti e ripulito la carreggiata dai tanti detriti.