Castellabate, violento frontale sulla Via del Mare: 2 persone trasferite in ospedale

Ad essere coinvolte due auto, una Fiat panda rossa e una Volkswagen Tiguan grigia

A cura di Manuel Chiariello

Spaventoso incidente stradale questa sera sulla Via del Mare nel comune di Castellabate, nei pressi dell’ex Panificio Formicola.

La dinamica

Ad essere coinvolte due auto, una Fiat panda rossa e una Volkswagen Tiguan grigia, che per cause ancora in via di accertamento si sono violentemente scontrate in un frontale. Alla guida dei veicoli due uomini, entrambi della zona.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le ambulanze del Soccorso Valcalore e della Croce Rossa di Agropoli che hanno trasferito immediatamente i due malcapitati presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice giallo.

Leggi anche:

Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento

Nonostante la forza dell’impatto sono entrambi fuori pericolo. Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto domare un principio d’incendio sviluppatosi in una delle due auto coinvolte.

Traffico in tilt

Le cause del sinistro sarebbero riconducibili all’asfalto reso viscido e scivoloso a causa delle forti piogge di queste ore. Diversi i disagi alla circolazione con lunghe code che hanno paralizzato il traffico.

La situazione è lentamente tornata alla normalità con l’arrivo del Soccorso Rega che ha rimosso i veicoli distrutti e ripulito la carreggiata dai tanti detriti.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Don Roberto Faccenda

Gli studenti di Aquara a lezione con Don Roberto Faccenda

L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 10.30 presso la sede della…

Carabinieri e studenti uniti contro la violenza: questa mattina l’incontro a Salerno

L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo diretto tra gli studenti e…

Luci di Natale

Rutino: luci, renna luminosa e un albero di sei metri. Ecco il piano dell’Amministrazione

Rutino si prepara al Natale 2025: approvato il piano luminarie. Albero in…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79