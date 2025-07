Castellabate: una settimana di grandi incontri con il mondo dello spettacolo

Prosegue a gonfie vele la rassegna estiva “ColtoCircuito” del Comune di Castellabate. I salotti culturali, in collaborazione con “DliveMedia”, entrano nel vivo e questa settimana saranno ben tre gli appuntamenti con ospiti del mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo.

I prossimi appuntamenti

La prima data è quella del 6 luglio in piazzetta X Ottobre 1123 in Castellabate Capoluogo, con l’attrice Lunetta Savino. Il 9 luglio, in piazzetta Caduti del Mare nella frazione di Santa Maria, sarà il turno dell’artista, Marco Rossetti, mentre il prossimo 11 luglio, in Piazza Madre Teresa di Calcutta della frazione Lago, l’incontro è fissato con Giampaolo Morelli.

Tutti grandi personaggi che si racconteranno, tra incroci di carriera, svolte professionali ed esperienza di vita, al pubblico di Castellabate. “Incontrare dal vivo grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura nazionale significa offrire al nostro pubblico momenti di riflessione, emozione e bellezza, all’altezza della storia e del fascino di Castellabate.

Il progetto

È un progetto che promuove cultura, identità e turismo intelligente. ColtoCircuito già nelle due precedenti serate è stato un successo e siamo certi continuerà cosi anche per i prossimi appuntamenti”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“‘ColtoCircuito’ è una solida realtà, pensata per costruire un dialogo tra il territorio e i grandi nomi del mondo dello spettacolo e della cultura. L’ottima risposta del pubblico ad ogni serata ci conferma la buona riuscita di questa rassegna”, conclude l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.