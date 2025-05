Castellabate, tornano gli appuntamenti con i salotti culturali: arriva Pierluigi Pardo

Castellabate inizia ad entrare nel vivo del suo calendario di eventi 2025. Il prossimo martedì 27 maggio, alle ore 19.30, in Piazza Caduti del Mare a Santa Maria di Castellabate torna un appuntamento ormai tradizionale dell’estate: “Coltocircuito, i salotti culturali di DLiveMedia”, ideati dal dott. Roberto Vargiu.

Il primo super ospite è il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Telecronista e conduttore televisivo, il cronista romano è tra i più conosciuti e amati nell’intero panorama calcistico nazionale, ma non solo. Ad oggi è il principale commentatore delle partite di Serie A e delle più importanti sfide a livello europeo e mondiale. Questo è solo uno dei prestigiosi incontri che, nei prossimi mesi, faranno vivere a Castellabate serate a stretto contatto con i volti più noti dello spettacolo, con tanti artisti che si alterneranno in diverse location del paese per delle piacevoli e intime chiacchierate.

“La rassegna Coltocircuito è uno dei fiori all’occhiello della nostra programmazione estiva. Anche quest’anno abbiamo voluto portare a Castellabate nomi importanti per farli conoscere a cittadini e turisti sotto un’altra prospettiva. Così come lo scorso anno esordiremo con un giornalista sportivo. Pierluigi Pardo inaugurerà questa manifestazione con la sua incredibile conoscenza, dialettica e senso dell’humor”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“I salotti culturali di Castellabate sono diventati, con il passare degli anni, una realtà seguita e amata da tutti. Un viaggio itinerante che toccherà diversi punti incantevoli del nostro territorio e che consentirà di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente con personaggi sempre tanto attesi e di successo. Un format originale e d’impatto che anche quest’estate regalerà serate di alto spessore culturale. Inizieremo con lo sport, ma non mancheranno ospiti legati al cinema, alla musica, all’arte per un programma di assoluto livello”, sottolinea l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.