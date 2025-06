Castellabate: torna il Centro Estivo gratuito per i minori, ecco come iscriversi

Il comune di Castellabate, anche per l’anno 2025, ha avviato le iscrizioni per prendere parte al progetto di Centro Estivo per i minori. Un servizio completamente gratuito dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

L’iniziativa

Il Centro Estivo, attivo dal 1 luglio al 31 agosto, è finalizzato a fornire un valido supporto alle famiglie durante i mesi estivi, permettendo ai propri ragazzi di vivere momenti di svago, crescita e socializzazione. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile farlo entro e non oltre il prossimo 20 giugno.

Il programma

Le attività verranno svolte presso i locali della scuola dell’Infanzia di Santa Maria di Castellabate, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per i piccoli ospiti. Il programma, strutturato dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00, prevede una serie di attività ludico-ricreative, laboratori didattici e momenti di socializzazione, pensati per stimolare la creatività, l’apprendimento e il sano svago dei bambini