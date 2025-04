Castellabate, sinergia tra Comune e ASL: nuova vita per i locali del SAUT di Santa Maria

Vedranno presto una nuova luce alcuni locali del Saut di Santa Maria di Castellabate. Grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale e ASL Salerno, il Comune di Castellabate ha richiesto e ottenuto consenso favorevole per la concessione, gratuita e della durata di 30 anni, di una determinata area che verrà riqualificata per incrementare l’assistenza sanitaria sul territorio.

L’intervento

I locali di riferimento, ormai in disuso da tempo, dovranno subire una massiccia opera di ristrutturazione per poi essere trasformati in un nuovo punto di riferimento per la sanità di Castellabate e dei paesi limitrofi. Tali locali, infatti, verranno popolati da medici di medicina generale AFT che daranno un concreto aiuto ad una sanità sempre troppo carente.