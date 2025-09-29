Castellabate: riapre il plesso scolastico di Ogliastro Marina, terminati i lavori di ammodernamento

Impianti adeguati e ammodernati, isolamento termico più efficace, nuovi infissi e sistemi a basso impatto ambientale che rendono la scuola non solo più funzionale

A cura di Comunicato Stampa
Ogliastro Marina, scuola

Non si fermano gli interventi e gli investimenti dell’Amministrazione Comunale di Castellabate in favore all’edilizia scolastica. Dopo i lavori completati per il plesso scolastico di Alano-Lago, da oggi ha riaperto i battenti in una veste del tutto rinnovata anche la struttura di Ogliastro Marina.

I lavori

Anche in questo caso gli interventi sono stati finanziati dai Fondi Poc Energia 2025 per circa 100.000 euro e finalizzati all’efficientamento energetico e al miglioramento della qualità degli ambienti scolastici. Impianti adeguati e ammodernati, isolamento termico più efficace, nuovi infissi e sistemi a basso impatto ambientale che rendono la scuola non solo più funzionale, ma anche più attenta all’ambiente sono solo alcune delle attività svolte all’interno della struttura. Ulteriori fondi, poi, hanno consentito di rinnovare gli interni, regalando un look tutto nuovo a un edificio che è uno spazio sicuro, luminoso e confortevole per la crescita dei più piccoli.

Le dichiarazioni

“Un altro passo concreto verso la realizzazione di scuole più belle, efficienti e sostenibili, sempre mettendo al centro i nostri ragazzi e il loro futuro”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Restituiamo ai nostri bambini una scuola di fatti nuova. Un impegno concreto per garantire ai più piccoli un luogo in cui imparare, crescere e sognare, in tutta sicurezza”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Pierpaolo Monzillo

Pierpaolo Monzillo conquista “Amici”: il giovane ballerino di Atena Lucana entra nella scuola più famosa d’Italia

Pierpaolo ha superato brillantemente il provino, ottenendo il sì di due professori…

Vallo di Diano, prevenzione

Tiroide sotto controllo: 80 visite tra San Rufo e San Pietro al Tanagro nella nuova tappa di “Oltre le Barriere”

L’iniziativa ha visto l’adesione di 80 cittadini, che si sono sottoposti a…

Sant'Arsenio, veglia per Gaza

Sant’Arsenio prega per la pace: veglia comunitaria per Gaza nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore

La veglia si è svolta al termine della Messa delle ore 18:00,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.