Castellabate, quante bontà: al via la fiera del cioccolato artigianale

Appuntamento dal 17 al 19 ottobre, dalle ore 10 alle ore 24.00 con ingresso libero con “Choco Italia in Tour”, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia

A cura di Manuel Chiariello

Una Castellabate di cioccolato. Da questa mattina ha preso il via, nella centralissima Piazza Lucia di Santa Maria, “Choco Italia in Tour”, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia.

Si tratta del secondo appuntamento dopo il successo raggiunto lo scorso anno.

Dal 17 al 19 ottobre, dalle ore 10 alle ore 24.00 con ingresso libero, lo spazio sarà destinato ai maestri del cioccolato artigianale che illustreranno tutte le fasi della filiera del cacao, le origini e la creazione delle famosissime tavolette.

La fiera

Un’opportunità incredibile offerta a grandi e piccoli per poter gustare i più buoni e caratteristici dolci della tradizione italiana, prendendo parte anche ad attività ed iniziative a stretto contatto con la magia del cioccolato.

Una manifestazione particolarmente attesa che mira a destagionalizzare, incrementando il numero di presenze sul territorio anche in un mese come quello di ottobre.

I presenti al taglio del nastro

A essere presenti al taglio del nastro nella giornata inaugurale, oltre agli amministratori di Castellabate e allo staff di Choco Italia in Tour, anche i piccoli studenti dell’IC Castellabate che hanno avuto modo di vestire i panni dei cioccolatieri, attraversando le fasi di lavorazione del cacao e provando l’emozione di realizzare la propria tavoletta personalizzata

