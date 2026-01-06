Castellabate protagonista della chiusura dell’Anno Giubilare: la Madonna della Speranza saluta il Vaticano

Si è conclusa a Roma, in Vaticano, l’esperienza straordinaria che ha visto protagonista la Madonna della Speranza della parrocchia di San Marco di Castellabate. In occasione della chiusura dell’Anno Giubilare, celebrata in Vaticano nel giorno dell’Epifania, la statua lignea mariana ha accompagnato uno dei momenti più solenni del calendario liturgico, all’interno della Basilica di San Pietro.

La presenza in Vaticano

Durante le festività e tutte le celebrazioni natalizie di Papa Leone XIV, la statua della Vergine è stata esposta accanto all’altare della Confessione, diventando meta di preghiera e raccoglimento per migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

Alla cerimonia conclusiva dell’Anno Giubilare ha preso parte anche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, presente in Vaticano per testimoniare la vicinanza dell’intera comunità: “Castellabate oggi è qui, al centro del mondo.Un’immagine del nostro territorio, della nostra fede, della nostra comunità, che ha attraversato confini e cuori”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’iniziativa

L’iniziativa, fortemente voluta dall’ex parroco della parrocchia di San Marco Evangelista, don Pasquale Gargione, e portata avanti con impegno dal parroco don Franco Giordano, ha rappresentato un percorso spirituale che ha segnato un pezzo di storia.

Nei prossimi giorni la Madonna farà ritorno a Castellabate, accolta dall’abbraccio della sua gente e da una grande festa in corso di organizzazione.