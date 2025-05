Castellabate, pioggia di fondi PNRR per l’istruzione: ottenuti 960 mila euro per nuove opere sul territorio

Due ottimi risultati raggiunti per il comune di Castellabate. Sono, infatti, 960.000,00 euro complessivi i fondi PNRR ottenuti negli ultimi giorni che miglioreranno la presenza sul territorio delle infrastrutture legate all’istruzione. L’Ente è risultato beneficiario di 560.000,00 euro per la riconversione di un edificio esistente in un asilo nido nella frazione Alano. Si tratta di un piccolo polo d’eccellenza per i bambini da 0 a 3 anni che rappresenterà una struttura moderna, all’avanguardia e con una forte impronta legata alla sostenibilità. Ma non solo, Castellabate è risultata beneficiaria anche di un finanziamento di altri 400.000,00 euro destinato interamente all’ammodernamento della mensa scolastica dell’IC Castellabate.

Le dichiarazioni

“Si tratta di fondi che rappresentano un investimento concreto per i nostri ragazzi e per l’intero territorio. Il nuovo asilo nido risponderà a un’esigenza concreta delle famiglie e migliorerà l’offerta educativa fin dalla primissima infanzia. L’ammodernamento della mensa, invece, garantirà un servizio più efficiente e sicuro per i nostri alunni”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questi interventi rappresentano non solo una risposta alle necessità attuali, ma anche una visione strategica per il futuro. Il nuovo asilo sarà una struttura moderna, sicura e sostenibile, mentre la mensa scolastica sarà completamente rinnovata con attrezzature all’avanguardia e spazi più funzionali”, ribadisce l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.