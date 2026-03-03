Attualità

Castellabate per la sicurezza stradale: installati rilevatori di velocità sulla Via del Mare

Questa iniziativa è finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre la velocità di percorrenza nei tratti più sensibili del territorio

Manuel Chiariello
Castellabate, via del mare

Il comune di Castellabate ha avviato l’installazione di nuovi rilevatori di velocità nell’area di competenza del centro abitato di Santa Maria, lungo la Via del Mare (Ex SS267). Un intervento mirato a rafforzare la sicurezza lungo una delle arterie più trafficate e frequentate quotidianamente.

L’iniziativa

Il tema della velocità è centrale quando si parla di prevenzione: anche pochi chilometri orari in più possono fare la differenza tra un semplice imprevisto e un incidente grave. Questa iniziativa è finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre la velocità di percorrenza nei tratti più sensibili del territorio.

Una tutela maggiore per automobilisti e pedoni che ogni giorno attraversano le strade del Comune, incentivando una guida più consapevole e responsabile. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno anche incrementati gli attraversamenti pedonali così come la segnaletica stradale fanno sapere dalla Casa Comunale.

Giornata delle donne a Castellabate: iniziative dedicate con screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto psicologico
