Castellabate per il turismo: corso per la gestione di strutture extra alberghiere

Nella serata di ieri si è concluso il corso gratuito promosso dal Comune di Castellabate, in collaborazione con il Dipartimento di Studi e Ricerche Turistiche dell’Università Popolare di Scienze Turistiche, dedicato alla gestione e all’avvio delle strutture extra alberghiere.

Gli attestati

Consegna degli attestati per i tanti protagonisti che hanno avuto la possibilità di formarsi e crescere nell’ambito dell’accoglienza turistica, tassello sempre più strategico per il territorio. Durante le tante ore di lezione, i corsisti hanno avuto modo di essere supportati su tutte le novità regolamentari e non solo. Un aiuto concreto ai piccoli imprenditori di Castellabate.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata riproposta dopo il grande successo dello scorso anno. Il corso si rinnoverà per garantire un programma di alta formazione rivolto a tutti coloro che svolgono, a fini turistico-ricettivi, diverse attività come B&B, affittacamere, agriturismi e case vacanze.