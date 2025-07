Castellabate, parte la rassegna “estate al castello”: spettacoli, commedie e concerti per tutta la stagione

Tutto pronto per un’altra estate di cultura e intrattenimento nella storica corte del Castello dell’Abate. La rassegna “Estate al Castello” torna con tanti appuntamenti in programma, all’insegna del teatro, della musica e della commedia. Si parte sabato 5 luglio con il primo spettacolo “Comicissima Tragedia” a cura della Compagnia il Sipario.

Il programma

Gli altri appuntamenti in programma sono: INPS, inganni napoletani per sopravvivere della Compagnia “Ma chi m’o’ffa fa” (18 luglio), il salotto culturale con l’attore Stefano Fresi (19 luglio), Nozze di Sangue a cura dell’Associazione ActorSud (25 luglio), il salotto culturale con Alessandro Di Battista (26 luglio), il concerto di fiati dei Castellan Brass (2 agosto), il concerto orchestra di flauti (6 agosto), “Camminare Insieme” – la Divina Commedia a cura del prof. Antonio Villani (8 agosto), “Il padre della sposa” a cura della Compagnia Ipercaso (9 agosto), il concerto di classic, tango e jazz dell’Associazione Carisma Musicale (10 agosto), il concerto d’estate dell’Associazione Concerto Bandistico S.Cecilia di Castellabate (12 agosto), “Pigliate na pastiglia” con Amedeo Colella e Gianni Conte (16 agosto), “Se mi lasci non vale” a cura della compagnia all’Antica Italiana (30 agosto), “Pericolosamente” a cura della compagnia “La Bottega Teatrale” (6 settembre).

La rassegna

“La rassegna Estate al Castello è una delle espressioni più alte del nostro impegno per una Castellabate viva, attrattiva e culturalmente dinamica. Vogliamo che il nostro patrimonio storico non sia solo custodito, ma vissuto: il Castello dell’Abate diventa così spazio d’arte, dialogo, musica, spettacolo e memoria collettiva. Questa rassegna rappresenta anche un investimento in termini di identità e turismo culturale: una proposta capace di valorizzare il territorio con eventi di qualità, nel segno della bellezza e della partecipazione”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Con la rassegna Estate al Castello 2025 vogliamo offrire alla nostra comunità e ai visitatori un’estate ricca di emozioni, cultura e bellezza. Il Castello dell’Abate, simbolo identitario e scrigno di storia, sarà ancora una volta un palcoscenico a cielo aperto con un cartellone variegato: spettacoli teatrali, concerti, incontri culturali, mostre artistiche, performance e momenti di grande partecipazione.

La cultura è un motore potente per il nostro territorio, e attraverso questa rassegna vogliamo valorizzare luoghi, talenti e contenuti, facendo vivere il Castello anche come spazio di condivisione e crescita. Il tutto dando voce anche alle tante associazioni e realtà del territorio”, afferma l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.