Castellabate, Paolo Scimonetti trionfa nella “Gran Fondo Italia”: nel weekend si tornano le gare FIN

E’ stato Paolo Scimonetti del Circolo Canottieri Napoli, in 4 ore e 15 minuti, a tagliare davanti a tutti il traguardo della gara internazionale di nuoto di fondo “Gran Fondo Italia” su una distanza di 15 km svoltasi domenica mattina (29 giugno) nelle acque di Castellabate. La competizione natatoria, organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, ha visto la partecipazione anche di atleti stranieri, dall’Argentina e dalla Svizzera, che sono partiti dallo specchio d’acqua antistante la spiaggetta di Ogliastro Marina per poi approdare alla spiaggia della frazione Lago, dopo aver attraversato Punta Licosa, San Marco e Santa Maria di Castellabate.

La gara

Nella stessa giornata, si è svolta anche la seconda tappa del Campionato Italiano CSI di Nuoto in Acque Libere, su distanze di un miglio e 3 km. Primi assoluti nel Miglio sono stati due atleti del CSI-Posillipo, Mario Maglia e Marta D’Antonio. Marco Bergamasco del CSI-Campania Sport e Gerardina Corvino del CSI-Nuova Olympia hanno trionfato nella 3 km. Nei 400 metri, successi per Andrea De Martino e Martina Carella del CSI-Pol. S.I.U.L.P. Infine, la staffetta è stata vinta dalla squadra del Posillipo. Spettacolo anche il giorno precedente, sabato 28 giugno, con le gare CSEN riservate agli atleti delle categorie Esordienti A e B.

Il programma

Il programma prosegue a luglio con altri due importanti appuntamenti nelle acque di Castellabate: Sabato 5 e domenica 6 luglio, spazio alla XXII edizione delle Gare di Nuoto in Acque Libere, tappa del prestigioso Gran Prix Nazionale F.I.N., con prove sui percorsi da 3 km e 1,8 km.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, invece, il Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con la U.I.S.P., organizzerà il Campionato Regionale e Nazionale di Nuoto in Acque Libere, che vedrà la partecipazione dei migliori nuotatori del circuito regionale e nazionale.

“Siamo orgogliosi di aver accolto tanti atleti in un contesto paesaggistico unico come Castellabate. Il nuoto in acque libere qui è ormai un appuntamento fisso che ogni anno cresce per partecipazione e prestigio. Ora aspettiamo un altro grande weekend di sport e passione per il mare” il commento di Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino.