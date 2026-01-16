Castellabate: nuova luce per il monumento al Milite Ignoto di Piazza Lucia

Una nuova luce per lo storico monumento al Milite Ignoto di Piazza Lucia, nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Un simbolo di memoria, identità per tutta la comunità che oggi vede completati significativi interventi di riqualificazione.

I lavori

Dopo il necessario e delicato lavoro di restyling realizzato lo scorso 5 novembre, reso obbligatorio dopo alcuni danni provocati dal maltempo, la statua del Milite Ignoto è stata ulteriormente valorizzata attraverso una nuova illuminazione che ne esalta la figura, una decorazione armonica dell’area circostante e una cancellata perimetrale realizzata richiamando la storica ringhiera che un tempo circondava il monumento quando era collocato in Piazza Caduti del Mare.

“Un lavoro di recupero e cura che restituisce dignità e bellezza a un luogo caro a tutti noi, ricordandoci ogni giorno il sacrificio di chi ha donato la propria vita per la Patria”, fa sapere il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che ha voluto fortemente questa tipologia di interventi.