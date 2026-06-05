Viabilità nel Cilento, rimosso il restringimento a Prignano: novità per i cantieri della Cilentana e della Bussentina

Buone notizie per gli automobilisti che percorrono le principali arterie stradali del territorio. ANAS ha comunicato importanti aggiornamenti relativi ai cantieri attivi sulla strada statale 18 var Cilentana, interventi strategici per fluidificare la circolazione stradale in vista della stagione estiva.

Il provvedimento più significativo riguarda la rimozione del restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra Prignano Cilento e la diga dell’Alento, in direzione Vallo della Lucania. La circolazione in questo punto nevralgico torna quindi alla regolare normalità, eliminando i rallentamenti che avevano condizionato il traffico nelle ultime settimane.

Lo stato dei cantieri sulla Cilentana

Il piano di manutenzione della Cilentana procede secondo il cronoprogramma, sebbene permangano alcune situazioni da monitorare. Dopo il completamento e la sistemazione del segmento tra Omignano e Vallo Scalo, l’attenzione è ora rivolta al tratto terminale dell’arteria. Salvo imprevisti legati all’esecuzione delle opere, la consegna dei lavori tra Vallo della Lucania e Sapri è stimata entro il mese di giugno.

Nonostante i progressi complessivi, restano da risolvere le criticità strutturali localizzate nei pressi dello svincolo di Montano Antilia e nei dintorni del territorio comunale di Roccagloriosa, per i quali si attendono ulteriori dettagli operativi.

Interventi strutturali e gestione del traffico sulla Bussentina

Sulla strada statale 517 var Bussentina continuano le attività di manutenzione straordinaria, supportate da un investimento economico complessivo che supera i 2,6 milioni di euro. I lavori in corso sono finalizzati principalmente all’adeguamento sismico del viadotto Santo Lia II, alla sostituzione dei giunti di dilatazione e degli apparecchi d’appoggio, oltre al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e delle barriere protettive.

Per contrastare i disagi alla circolazione durante i mesi di maggiore afflusso turistico, ANAS ha definito una strategia coordinata d’intesa con il Comune di Caselle in Pittari, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Nei fine settimana estivi e nelle giornate di massimo picco è stata prevista la presenza di movieri in entrambe le direzioni di marcia. La misura punta a regolare i flussi, anche se restano prevedibili code e rallentamenti durante i weekend e i giorni festivi.

Verso il passaggio della Fondovalle Calore ad ANAS

In prospettiva futura si profilano novità sostanziali anche per un’altra infrastruttura strategica del comprensorio. Secondo indiscrezioni provenienti da Roma, è in corso una valutazione tecnica per il trasferimento delle competenze della Fondovalle Calore dalla Provincia ad ANAS.

L’eventuale passaggio di gestione rappresenterebbe una svolta per il definitivo completamento dell’arteria stradale, un’opera incompiuta che sconta criticità e ritardi burocratici da diversi decenni e che potrebbe trovare una risoluzione definitiva sotto la guida della struttura tecnica nazionale.