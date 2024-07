Castellabate: individuati 17 varchi d’accesso per i mezzi di soccorso sulle spiagge

Il Comune di Castellabate ha individuato ben 17 varchi d’accesso per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso sulle spiagge dell’intero litorale. Dalla frazione Lago, ad Ogliastro Marina, tutti gli arenili sono stati dotati di strade d’accesso, opportunamente segnalate con cartelli ad hoc. In questo modo, in caso di emergenza, nel momento della chiamata al 118, per facilitare le operazioni dei soccorsi, basterà comunicare il numero di varco indicato e accelerare le attività di pronto intervento.

Le dichiarazioni

“In accordo con l’Asl abbiamo deciso di dare forma a questo importante progetto dal punto di vista della sicurezza per i nostri cittadini e i tanti turisti che affollano le spiagge durante il periodo estivo. Con l’individuazione di questi varchi e la loro efficace segnalazione, sarà molto più semplice chiamare i soccorsi nei casi di necessità e farli intervenire con maggior celerità”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Siamo tra i primi comuni a lanciare quest’iniziativa. Nel corso degli anni, sono state diverse le segnalazioni riguardanti alcuni ritardi negli interventi di primo soccorso a causa di un difficile accesso e passaggio sulle spiagge. In questo modo, cercheremo di azzerare i ritardi durante le emergenze di assistenza sanitaria”, afferma il Consigliere, Gianmarco Rodio.

“Continuano gli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il miglioramento e il potenziamento dei servizi a supporto di cittadini e turisti sulle spiagge del nostro Comune. I varchi d’accesso per il pronto intervento rappresentano un tassello cruciale per la sicurezza e la prevenzione sul territorio”, sostiene il Consigliere, Dalila Russo.