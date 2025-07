Castellabate, frontale sulla Via del Mare: due feriti trasferiti in Ospedale

Un violento frontale questo pomeriggio si è verificato sulla Via del Mare, all’ingresso nord di Castellabate. Per cause ancora in via di accertamento due auto, una Lancia Ypsilon e una Renault, hanno impattato in un frontale che ha portato al ferimento di due persone, non del posto.

Traffico in tilt

Entrambe le persone coinvolte nel sinistro sono state trasferite presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice giallo. Le loro condizioni non preoccupano. Presente l’ambulanza del Soccorso Valcalore e i Carabinieri della stazione di Agropoli che ora avranno il compito di ricostruire con precisione la dinamica.

Diversi i disagi al traffico che è rimasto paralizzato per diversi minuti. Su luogo del sinistro anche il Soccorso Stradale “Rega” per la rimozione dei veicoli e il ripristino della carreggiata