Castellabate, frontale sulla strada di San Leo: due feriti

Incidente stradale in località San Leo, nel comune di Castellabate, che ha visto coinvolto due vetture: una Fiat 500 e una Citroën C3.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente lungo una strada particolarmente stretta della zona, rendendo inevitabile l’impatto. L’urto, seppur violento, non ha fortunatamente causato conseguenze gravi per gli occupanti. Alla guida delle auto un giovane ragazzo e una donna, entrambi residenti a Castellabate. Subito dopo l’incidente sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non destano preoccupazione

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità, temporaneamente rallentata