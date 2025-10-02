Castellabate, disagi legati al servizio idrico: il sindaco Rizzo scrive a Consac

A cura di Manuel Chiariello
Marco Rizzo

Una nota ufficiale a firma del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, è stata inviata a Consac Gestione Idriche Spa per sottolineare alcuni disservizi segnalati da diversi cittadini: “Chiedo con la forza la risoluzione di alcuni problemi causati dai distacchi improvvisi del servizio idrico, attuati senza alcun preavviso”, annuncia Rizzo.

La nota

“Tali modalità di intervento, attuate senza comunicazione preventiva, non sono più accettabili: creano difficoltà a famiglie e attività commerciali. Ho quindi proposto anche l’apertura di uno sportello Consac nel Comune di Castellabate così da garantire ai cittadini un punto di riferimento diretto e facilmente accessibile per chiedere chiarimenti, informazioni sulle eventuali morosità, modalità di pagamento e ogni altra esigenza legata al servizio idrico”, dichiara il primo cittadino di Castellabate che alla fine aggiunge: “Occorre una comunicazione chiara e tempestiva, evitando distacchi ingiustificati o non comunicati, nel rispetto dei nostri cittadini. Continueremo a monitorare”.

