Castellabate, continua il successo della rassegna “ColtoCircuito”: prossimo ospite, Stefano Fresi

La rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Castellabate “ColtoCircuito”, in collaborazione con DLiveMedia, accoglie un altro grande protagonista del panorama artistico italiano. Il noto attore, Stefano Fresi, sarà ospite nella prestigiosa corte del Castello dell’Abate sabato 19 luglio, alle ore 21.30. Un incontro speciale con il pubblico, per raccontarsi a viso aperto su passaggi di carriera e storie di vita con la sua inconfondibile ironia e simpatia. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino uno dei personaggi del cinema e della televisione italiana più amati. Una presenza che arricchisce ulteriormente l’ampio programma di “ColtoCircuito”, confermandone l’alto profilo artistico e culturale.

Le dichiarazioni

“Quanti grandi personaggi stanno arrivando a Castellabate quest’estate. Un successo incredibile ad ogni appuntamento e con un’artista a tutto tondo come Stefano Fresi ci aspettiamo una serata particolarmente speciale in un contesto unico come il Castello dell’Abate”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Con un ospite come Stefano Fresi aggiungiamo un altro tassello importante a questa rassegna che sta regalando incontri unici e veri momenti di riflessione e intrattenimento, a cittadini e turisti di Castellabate. Vogliamo che Castellabate sia sempre più un punto di riferimento per chi cerca cultura accessibile, di qualità e vicina alla gente”, conclude l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.