Castellabate, con ‘Saperi e sapori’ il borgo marinaro di Santa Maria rivive il Natale di un tempo

L’associazione socio-culturale ‘Raffaele Tortora’ presenta la 18^ edizione di ‘Saperi e sapori di un antico borgo marinaro‘, una manifestazione sempre molto apprezzata, in programma giovedì 28 e venerdì 29 dicembre.

L’evento

A partire dalle ore 19 la via Pagliarola di Santa Maria di Castellabate rivive una magica atmosfera dal sapore antico per due serate all’insegna del gusto e della tradizione. Via Pagliarola rappresenta una strada storica, forse la prima traccia della frazione marina del comune di Castellabate e, in occasione delle festività natalizie, ogni anno il 28 e 29 dicembre, accoglie i viandanti presentando i saperi e i sapori della tradizione tra musica popolare e piatti tipici della cucina cilentana.

Il programma

Il programma ha un intrattenimento musicale molto variegato: il 28 Paranza Picentina (itinerante) e Stragatti, il 29 spazio ai giovani della Tammorra di Bagni e ai Sibbenga Sunamo. Spazio alla musica anche nel ‘Garaggia di Antunz’, il 28 dicembre con Assummasound Rootz+ Antunzmask (Vinyl DjSet), Maurice McGee (Warm up/Special guest) mentre il 29 dicembre, Thelegati (Neapolitan Stoner/Blues) M° Franco Fortunato(Folk/Gipsy) opening act: Flora Amo(Dreamland/Psych), Polvere(Alternative/FishPop).

Un appuntamento da non perdere per chi vorrà ascoltare della buona musica riscoprendo i vicoletti addobbati a festa ma che accontenterà anche tutti i palati tra buon vino, pizze fritte, fusilli, alici ‘mbuttunate, erbe sparse e tanto altro. Tra le massaie di Castellabate anche la partecipazione speciale della cuoca, Carmela Pascale, della chef di cucina mediterranea, Carmela Baglivi e dell’ambasciatrice della dieta mediterranea, Giovanna Voria.

Per il raggiungimento della maggiore età un dolce gran finale, previsto per il giorno 29… come tradizione vuole!

Dichiarazioni

Anna Palluotto, presidente dell’associazione nata in memoria del compianto sindaco Raffaele Tortora, suo marito, dichiara: “Saperi e sapori diventa maggiorenne, dopo ben 18 edizioni che ci hanno portato a crescere e migliorare sempre di più grazie all’affetto delle tante persone che ogni anno sono impegnate nella preparazione dei piatti tipici e di tutti coloro che percorrono il nostro borgo marinaro, riconfermando la loro presenza di anno in anno, spronandoci a continuare questa che ormai per molti è diventata una bella tradizione per cominciare a salutare l’anno che sta per finire. In questa edizione tanto spazio alla beneficenza in favore dell’Airc con ‘Il Filo della solidarietà’, e ai ricordi legati alla vita di un tempo come quelli delle antiche arti marinare che sono le nostre origini da tramandare e valorizzare“.

Per tutti gli aggiornamenti invitiamo a seguire la pagina Facebook dell’evento ‘Saperi e sapori di un antico borgo marinaro’.