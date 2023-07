Sapori e Saperi Bio: un successo per l’agricoltura sostenibile e la promozione dei prodotti di qualità

Si è appena concluso, alla fine del mese di giugno, un importante capitolo nell’ambito dell’agricoltura sostenibile: il progetto Sapori e Saperi Bio, noto anche come Sa.Sa.Bì, finanziato attraverso la Misura 16.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014-2020. Questo progetto, che rientra nella Tipologia di Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura“, Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi Integrati (POI)”, ha avuto una durata di quattro anni ed è stato portato a termine con successo, rispettando tutti gli impegni presi e il cronoprogramma stabilito.

Il progetto Sapori e Saperi Bio

Il soggetto capofila di questo importante progetto è stata l’Organizzazione di Produttori Solco Maggiore, con sede ad Eboli. Questa organizzazione, riconosciuta dalla Comunità Europea e attiva nella Piana del Sele da oltre dieci anni, si è concentrata non solo sulla commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, ma ha anche promosso attivamente il territorio attraverso un’intensa attività progettuale. La Solco Maggiore ha guidato il Gruppo Operativo (GO) denominato “Terra Viva”, che ha coinvolto l’Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Ingegneria Elettronica, tre aziende agricole locali specializzate rispettivamente nella produzione di cavoli, zucchine e cipolle ramate di Montoro, nonché la PIN Service Srl, una società specializzata nella certificazione e nella definizione di protocolli e disciplinari.

La figura di Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto è stata affidata alla Prof.ssa Marisa Di Matteo, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno. Grazie alla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, coordinati dalla Solco Maggiore in qualità di capofila e guidati dalla Prof.ssa Di Matteo, il progetto è stato un successo. Il GO Terra Viva ha lavorato in gruppi di lavoro specifici per raggiungere gli obiettivi del progetto, che consistevano nella valorizzazione e promozione dei prodotti di qualità.

Durante questi quattro anni, sono stati sviluppati succhi DETOX, passate e conserve a basso contenuto calorico, che hanno mantenuto intatte le caratteristiche funzionali dei prodotti, sia dal punto di vista nutrizionale che sensoriale. Inoltre, sono state testate soluzioni per aumentare la durata di conservazione dei prodotti, intervenendo sulla fase di confezionamento.

Le dichiarazioni

“La Solco Maggiore, guidata da Antonio Vocca, è estremamente soddisfatta dei risultati ottenuti e delle straordinarie collaborazioni che sono nate grazie al progetto Sa.Sa.Bì“, ha dichiarato laOP Solco Maggiore, diretta da Antonio Vocca. Guardando ai risultati raggiunti, l’organizzazione si proietta verso nuove prospettive e sfrutta appieno il potenziale espresso dal progetto Sa.Sa.Bì.

Questo importante progetto ha contribuito a creare una partnership virtuosa tra tutti i soggetti coinvolti, promuovendo una stretta collaborazione tra la Solco Maggiore e gli altri partecipanti. Grazie alla leadership della Prof.ssa Di Matteo e alla sinergia di competenze e conoscenze offerte dall’Università degli Studi di Salerno, dalle aziende agricole e dalla PIN Service Srl, il GO Terra Viva è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati.

I succhi DETOX, le passate e le conserve a basso contenuto calorico sviluppate durante il progetto hanno rappresentato un notevole successo. Questi prodotti hanno mantenuto intatte le loro proprietà nutrizionali, nutraceutiche e sensoriali, offrendo ai consumatori delle opzioni salutari e gustose. Inoltre, grazie agli sforzi del gruppo di lavoro, sono state individuate soluzioni innovative per aumentare la shelf life dei prodotti, garantendo una maggiore durata di conservazione e preservando la loro qualità.

I risultati raggiunti

La Solco Maggiore guarda con orgoglio ai risultati raggiunti grazie a Sa.Sa.Bì e alle straordinarie collaborazioni che si sono sviluppate durante il progetto. Questo successo costituisce una solida base su cui costruire nuove opportunità e sviluppare ulteriormente il potenziale del territorio. L’organizzazione è determinata a continuare a promuovere l’agricoltura sostenibile, la qualità dei prodotti locali e la valorizzazione del territorio, creando un impatto positivo sulla comunità locale e aprendo nuove prospettive per il futuro.

In conclusione, il progetto Sa.Sa.Bì ha rappresentato un importante passo avanti per l’agricoltura sostenibile nella regione campana. Grazie alla collaborazione tra i diversi attori coinvolti e all’impegno nel raggiungimento degli obiettivi, sono state realizzate innovazioni significative nel settore agroalimentare. La chiusura del progetto segna un nuovo inizio per la Solco Maggiore e i suoi partner, che continueranno a promuovere la sostenibilità e la qualità dei prodotti locali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della regione.