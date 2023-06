L’agricoltura “salverà il mondo”: Bio-Distretto Cilento e sindaco di San Mauro nelle Filippine a parlare di biologico e ecosostenibilità

“Si respira un’aria di fratellanza”. Così il sindaco di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento, in visita nelle Filippine, in occasione del Sesto Congresso Biologico dell’Asia. Ancora una volta, come ambasciatore delle sua terra e insieme al direttivo del Bio – Distretto Cilento, ha avuto modo d’incontrare, dopo aver ricevuto gli onori di casa, i rappresentanti della Corea del Sud, dell’India, del Bangladesh, del Giappone, della Cina, della Tunisia, delle Isole Figi e della Svezia. Molti di loro, nei mesi prossimi, saranno ospiti proprio della Terra della Dieta Mediterranea.

Cos’è Ifoam

L’IFOAM è un’organizzazione che conta oltre 700 affiliati: 581 membri, 152 associati, 100 sostenitori e 127 Paesi. Lo scopo dell’organizzazione è quello di mettere a punto e condividere strategie utili per l’agricoltura ecosostenibile, il proprio sapere al servizio delle comunità più svantaggiate e tecnologicamente meno avanzate.

“L’Agricoltura salverà il mondo”

In un mondo in cui più di 800 milioni di persone soffrono la fame e circa 2 miliardi sono malnutrite, mentre circa il 30% della popolazione adulta globale è in sovrappeso o obesa e quasi il 30% del cibo prodotto viene perso o sprecato, è evidente che si è di fronte ad uno squilibrio immane. Da qui nasce l’idea di organizzare dei congressi proprio nei Paesi poco sviluppati o in via di sviluppo, per cercare di creare una rete di enti, associazioni, impegnati nel settore biologico e nell’ecosostenibilità, al fine di stringere partenariati, gemellaggi e statuti, in grado di stigmatizzare gli impegni presi.

Bio – Distretto Cilento

Moltissime le iniziative alle quali il Bio Distretto Cilento ha partecipato sinora: non ultima, la presenza all’ORIENTAlife “ la scuola orienta per la vita”, organizzato dall’Assessorato alla Scuola della Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania presso il Palazzo Reale di Napoli. In questi giorni, invece, si ripete l’esperienza in Asia, nelle Filippine, dopo la partecipazione nei mesi scorsi in Corea del Sud.

Ancora una volta, la Dieta Mediterranea ed i migliori esempi del saper fare biologico, nella visione di costruire un sistema di vita ecosostenibile, arrivano dall’Italia, dal Cilento e dal suo omologo distretto.