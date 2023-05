Il progetto Bo.Di.Med fa tappa a Castellabate: un viaggio nella Dieta Mediterranea

A Castellabate Capoluogo, sabato 3 giugno, il programma Bo.Di.Med, organizzato da Paestum Alto Cilento Experience, farà tappa in uno dei borghi cilentani più caratteristici.

Si parte alle 17:30, da piazza X Ottobre 1123, per poi immergersi in un percorso tra le bellezze, sia culturali che gastronomiche, del posto.

Bo.Di.Med a Castellabate

Tale progetto, rappresenta la Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea di Paestum Alto Cilento e del Comune di Castellabate, ed è caratterizzato da continui viaggi nei 12 paesi che ne fanno parte, per conoscerne storie e tradizioni.

Nella giornata di sabato, la passeggiata tra le vie strette del borgo, vedrà protagonisti la Basilica Pontificia e le sue maestose navate con l’esposizione delle opere del Museo d’Arte Sacra, ma anche l’antico Palazzo Perrotti, l’affascinante terrazza Belvedere e, infine, il Castello dell’Abate, luogo simbolo del territorio. Non mancheranno i gusti e i sapori più tipici del posto, accompagnate dalla musica e dai canti del passato.

“Un viaggio unico ed imperdibile”

Il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, si è detto molto entusiasta dell’iniziativa, sottolineando la forza di più ampio respiro della rete Bo.Di.Med: “Un progetto molto interessante proprio perchè permette di far conoscere Castellabate non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche storico, culturale ed enogastronomico. Un viaggio unico ed imperdibile in questo borgo che dopo novecento anni continua a raccontare di sé, del suo passato, della sua storia, del suo presente, lasciando intravedere un futuro ancora più longevo“.