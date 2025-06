Castellabate, “ColtoCircuito”: arriva il grande attore e doppiatore Luca Ward

Ancora un altro illustre ospite dell’estate 2025 a Castellabate. Dopo l’esordio con il giornalista sportivo, Pierluigi Pardo, il prossimo appuntamento per la rassegna “ColtoCircuito” è l’attore, doppiatore e conduttore radiofonico, Luca Ward. Il noto personaggio è pronto a raccontarsi al pubblico sabato 28 giugno, ore 21.30, presso l’Area Portuale di San Marco di Castellabate. Con la sua inconfondibile voce diventata iconica nel tempo, Ward è uno dei protagonisti indiscussi del cinema e della televisione italiana, abile oratore di storici film e serie internazionali. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino una carriera straordinaria, tra retroscena e aneddoti in un dialogo autentico con la sua persona.

Le dichiarazioni

“Ormai la nostra Castellabate spicca di stelle. L’incontro con l’amatissimo Luca Ward, in uno scenario come il porto di San Marco, sono certo regalerà una serata di spettacolo e condivisione. Il viaggio estivo di “ColtoCircuito” è solo all’inizio ma promette già tante emozioni, confermandosi un appuntamento unico di ampio successo, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Siamo onorati di accogliere a Castellabate un grande protagonista della scena artistica italiana come Luca Ward. Non si tratta solo di un’icona del doppiaggio, ma di un interprete capace di emozionare con la voce e con la presenza scenica. Avere la possibilità di ascoltarlo, di vederlo aprirsi al pubblico, è una fantastica opportunità che offre valore umano e culturale al nostro territorio”, conclude l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.