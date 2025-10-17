Castellabate, cinghiale aggredisce anziano: corsa in ospedale per 80enne

L’uomo è stato aggredito all’improvviso, immediato il trasferimento in ospedale da parte dei familiari

A cura di Manuel Chiariello

Tanta paura questa sera a Castellabate. Un uomo, un 80enne del posto, è stato improvvisamente aggredito e ferito da un cinghiale mentre era intento a raccoglie le olive nel suo campo. Tutto è successo in pochissimi minuti con l’anziano che ha riportato notevoli ferite che gli hanno provocato un’ingente perdita di sangue.

I soccorsi

L’uomo è stato trasportato dagli stessi familiari direttamente presso l’Ospedale di Agropoli e da qui dai sanitari della Croce Rossa di Agropoli al San Luca di Vallo della Lucania.

Per l’80enne di Castellabate è stato necessario un delicato intervento in sala operatoria riuscito perfettamente. Dopo tanta paura le sue condizioni sono stabili.

Resta ancora da capire il motivo che ha scaturito la violenta aggressione. L’episodio riaccende il problema dell’emergenza ungulati, ormai sempre più diffusi sul territorio.

