Castellabate, ampliamento cimitero comunale: approvato progetto di fattibilità tecnico economica

Il comune di Castellabate sta lavorando già da tempo all’ampliamento e alla riqualificazione del cimitero comunale presso Castellabate Capoluogo. Con Delibera di Giunta n.158 del 27/06/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di nuovi 770 loculi cimiteriali, posizionati sul terreno a valle del cimitero già esistente, per un importo complessivo pari a 1.612.263,26 €. Con tale tipologia di interventi, l’Amministrazione Comunale punta a potenziare sensibilmente l’intera struttura con una conseguente riduzione dei continui disagi per la popolazione a causa della carenza di posti disponibili. Nelle ultime settimane sono stati già ultimati un blocco di 24 loculi cimiteriali e 48 celle di ossari, così come risultano in fase di realizzazione anche altri 12 nuovi loculi. Effettuati anche importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza del “cappellone centrale” e sono in via di consegna anche quelli riguardanti il rifacimento del vialetto principale d’ingresso.

Le dichiarazioni

“Vogliamo dare una risposta concreta ad un problema a noi molto caro che è quella della carenza dei posti disponibili all’interno del cimitero comunale. Si tratta di un progetto ampio e strutturato, che punta non solo ad aumentare la capienza, ma anche a migliorare l’accessibilità e la dignità di un luogo così importante per ogni cittadino”, annuncia il Sindaco di Castellabate. Marco Rizzo.

“Il progetto di ampliamento del cimitero comunale rappresenta un intervento necessario e atteso. È un’opera che abbiamo pianificato con attenzione, sia dal punto di vista tecnico che funzionale, per garantire soluzioni durature e adeguate ai bisogni attuali e futuri della nostra popolazione. Non si tratta solo di nuovi loculi, ma di un vero e proprio potenziamento dell’intera struttura, con spazi ordinati, servizi migliorati e rispetto per l’ambiente circostante”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.