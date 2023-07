Castellabate, abusi edilizi in area Parco: scatta l’ordine di abbattimento

Abusi edilizi in area Parco, scatta l’ordine di abbattimento. È accaduto a Castellabate. Nei giorni scorsi i Carabinieri Parco hanno trasmesso una nota al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la quale si da notizia di abusi edilizi riscontrati alla frazione Lago. Le opere oggetto di contestazioni consistono in un manufatto di 8 metri per 5,30 poggiante per un lato su un muro in calcestruzzo e strutturato sugli altri lati da pali in legno e pali di metallo, chiuso perimetralmente da pannelli, con copertura ad una falda di altezza variabile tra 4,50 metri ai 3,50 metri.

Le contestazioni

Stando a quanto appurato dai carabinieri Parchi, le opere sarebbero state edificate in una zona B1 della perimetrazione definitiva del Parco, ma senza il necessario nulla osta dell’Ente. Di qui l’ordine da parte del direttore Romano Gregorio di abbattimento degli abusi: «l’inottemperanza costituisce titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive, della relativa area di sedime e dell’ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel rispetto del limite massimo di 10 volte la superficie interessata dagli stessi abusi»