Castelcivita, Franco Sabetta ritrovato senza vita nel fiume Calore

Sono finite le speranze per le ricerche dei 66enne di Aquara sparito ieri dalla Casa di Riposo per anziani di Castelcivita: Franco Sabetta è stato ritrovato senza vita, questa mattina.

La scoperta

Il suo corpo era nel fiume Calore, in un tratto poco distante dalla struttura di cui era ospite. Non si sa cosa possa essere accaduto.

Sconvolta la comunità di Aquara in cui l’uomo era tanto conosciuto e che lo ha cercato da ieri pomeriggio. Sulle sue tracce anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Dolore per i familiari che ieri hanno diramato l’appello della scomparsa al fine di ritrovarlo. Si indaga su cosa possa essere accaduto all’uomo.