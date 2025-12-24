Castel San Lorenzo, attesa per l’evento “Ci vediamo a Castello”

Incontri, memorie e amicizia sono gli ingredienti che renderanno indimenticabile il prossimo fine settimana a Castel San Lorenzo, in occasione dell’evento “Ci vediamo a Castello, riunione dei castellesi in Italia e nel mondo” in programma sabato 27 e domenica 28 dicembre.

L’evento si tiene nell’ambito della kermesse “Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, di cui Castel San Lorenzo è comune capofila, che coinvolge i comuni di Roscigno, Laurino, Sacco, Piaggine e Valle dell’Angelo.

Il programma

La due giorni prevede un ricco programma che spazia tra laboratori, racconti e atmosfere conviviali.

Sabato 27 dicembre alle 11 ritrovo alle “cruci” al centro del paese; alle 11,30 nell’aula polifunzionale in località Vigna della Corte i saluti di benvenuto di Giuseppe Scorza, Sindaco di Castel San Lorenzo e la presentazione del progetto “Terre ritrovate i viaggi delle radici nella Valle del Calore” a cura di Mafalda Inglese, responsabile di My Fair s.r.l.

In programma laboratori di ricamo con dimostrazioni della maestria delle artigiane castellesi, il laboratorio delle antiche cente votive e poi una degustazione di prodotti locali accompagnati dai racconti della tradizione, a cura dell’associazione “Nova Pro loco castellese”.

Seguirà la presentazione delle attività del Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo. Alle 18,30 ritrovo alle “cruci” alla scoperta del backstage dei preparativi della festa “Olio, vino e fantasia”, in località Santa Maria nel centro storico. In programma una visita presso i punti di artigianato tradizionale quali la produzione di torrone e degli scazzatielli castellesi.

Domenica 28 dicembre alle 10 appuntamento presso la “Statua dell’Amore Universale” davanti all’aula polifunzionale in via Vigna della Corte, per una passeggiata teatralizzata a cura dell’associazione “Raccontare significa resistere”, che prevede varie tappe: Palazzo Vigna della Corte, antiche vie del centro storico, Chiesa di San Giovanni Battista, Belvedere Cosmo Cappozzolo, Castello Carafa, Torre della famiglia Salerno nel castello Carafa, Piazza Umberto I, dimora della famiglia Milone, Chiesa di Santa Maria del Monte. Alle 13 un pranzo conviviale: una tavola semplice e comune per ritrovarsi e scambiare pensieri e ricordi. Alle 20 apertura della festa “Olio vino e fantasia” con stand, degustazioni e musiche in programma fino al 30 dicembre, a cura della Pro loco di Castel San Lorenzo.

“Siamo lieti di accogliere i nostri Compaesani nella bella circostanza del Natale, per vivere insieme momenti di condivisione ed armonia – afferma il sindaco Giuseppe Scorza – Soprattutto a loro va la nostra gratitudine e la nostra vicinanza, per non aver spezzato il legame di affetto e di appartenenza con la nostra Terra. Siano i benvenuti, sono a casa loro”, conclude.

“Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore” è una iniziativa che mira ad esaltare l’identità dei comuni coinvolti. Il progetto è finanziato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024.