Caselle in Pittari, torna il progetto “Miniera”: tra concerti, teatro di strada e biblioteche mobili

Dopo il successo dell’anno scorso e la realizzazione del murale Radici dell’artista portoghese Mariana Duarte Santos, il progetto Miniera torna a Caselle in Pittari con una nuova veste, un vero e proprio festival diffuso, lungo una settimana, che dal 25 aprile al 1° maggio trasformerà il borgo cilentano in un crocevia di arti, suoni, racconti e scoperte.

Concerti, teatro di strada, arti visive e performative, biblioteche mobili e persino tappeti volanti animeranno le strade e le piazze del paese, intrecciandosi con percorsi di esplorazione del territorio, passeggiate tematiche e laboratori creativi. Un’esperienza partecipata, dove artisti locali e internazionali si incontrano con la comunità per riscoprire il patrimonio culturale e naturale del luogo.

Promosso da Incipit, in collaborazione con il comune di Caselle in Pittari e finanziato dall’Unione Europea, Miniera è un progetto che rilegge la memoria collettiva attraverso narrazioni visive, orali e testuali. Una forma di trasmissione dei saperi che affonda le sue radici nella tradizione, ma che si rinnova in chiave contemporanea grazie alla sensibilità degli artisti coinvolti e alla partecipazione attiva degli abitanti.

Il programma completo

25 aprile

h 18 – Inaugurazione della mostra fotografica CIP. Impressioni su pellicola a cura di Arianna Parrotta

h 19 – Concerto di Rossella Cosentino

26 aprile

h 10 – Laboratori per bambini e biblioteca mobile a cura del Bibliomotocarro

h 15 – Passeggiata di erborizzazione “Semi in cerca di radici” con Antonio Greco

h 18 – Laboratorio di trasformazione delle piante con Antonio Greco presso il bar La Sosta

27 aprile

h 17 – Teatri in miniatura Lambe Lambe

h 19 – One man street theatre show di El Kote

28 aprile

h 16:30 – Letture per bambini a cura di Nati per Leggere

h 17:30 – Teatri in miniatura Lambe Lambe

h 19:30 – One man street theatre show di El Kote

29 aprile

h 17 – Passeggiata fotografica, tattile e sonora “Luoghi invisibili e memorie tangibili” con Arianna Parrotta, Jonida Xherri e Massimo Ferrara

30 aprile

h 16 – Laboratorio tessile “Intrecci” con Jonida Xherri

h 19 – Sfera nel Reticolo, narrazione e bolle di sapone

1° maggio

h 17–20 – Percorso nel centro storico con: Concerto di Chiara D’Auria Letture di Annalucy Menafra Concerto di Fabrizio Canale

h 21 – Gran finale con il concerto dei Savana Funk

Arti visive permanenti

Tappeto volante di Jonida Xherri

Fiori alla pioggia di Ramona Pisano

Una settimana tra arte, storia e cultura

Con Miniera, Caselle in Pittari si propone come un laboratorio a cielo aperto in cui memoria, arte e comunità si fondono per raccontare nuove storie e riaccendere legami. Una settimana di incontri e visioni, per riscoprire il territorio attraverso lo sguardo poetico dell’arte.