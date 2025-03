Caselle in Pittari, verso il “Contratto di fiume”: incontro con i sindaci del Bussento | VIDEO

Tutelare a salvaguardare il fiume Bussento, risorsa importante per il territorio cilentano, è questo l’obiettivo che i Comuni del Bussento intendono raggiungere attraverso la stipula del “Contratto di fiume”, come sottolineato durante l’incontro che si è tenuto lo scorso sabato presso l’aula consiliare del Comune di Caselle in Pittari da tutti i Sindaci dei Comuni presenti: Tortorella, Sanza, Morigerati e Caselle in Pittari.

“Spesso si parlato del fiume Bussento e in passato anche in termini di inquinamento ambientale e di problematiche di tipo idrico, tutto questo è materia dei “Contratti di Fiume” che sono degli strumenti di programmazione strategica e programmata – ha affermato il Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo – Io penso che sia uno strumento importante innanzitutto perché in tal modo i comuni condividono una problematica e una progettazione.

All’incontro di questa sera faranno seguito altri appuntamenti per approfondire tecnicamente questo aspetto del nostro territorio e per proseguire lungo questo iter, che io ritengo sia importante, che porterà poi alla stipula del contratto di fiume”.